Le site du Parlement européen ciblé par une « attaque sophistiquée » pro-Kremlin après le vote d’une résolution contre la Russie

«Signal politique clair»

"Nous avons appelé un chat un chat. (...) La reconnaissance de ce fait par le Parlement européen envoie un signal politique clair. L’Europe, les Européens ne veulent pas rester passifs, alors que leur grand voisin viole toutes les normes humanitaires et internationales ", a déclaré à l’issue du vote auprès de l’AFP l’eurodéputé lituanien et ancien Premier ministre, Andrius Kubilius (PPE, droite).

Au total, ce sont 494 députés qui se sont positionnés en faveur du texte, 58 ayant voté contre et 44 préférant s’abstenir.

Dans ce texte, les parlementaires appellent les 27 États membres de l’Union européenne à faire de même et mettre en place un "cadre juridique européen" qui permettra de prendre contre les pays qualifiés de soutien au terrorisme "une batterie de lourdes mesures restrictives et qui aurait pour effet de limiter de manière importante les relations de l’Union" avec les pays en question.

Cyberattaque

Toujours est-il que, dans la foulée de cette annonce, le site internet du Parlement européen connaissait de gros ratés et se retrouvait régulièrement inaccessible. L’ombre d’une attaque russe en guise de représailles ?

Contacté par nos soins en début d’après-midi, le service presse du Parlement se contentait dans un premier temps du commentaire suivant : "Les services du Parlement européen travaillent actuellement à résoudre le problème qui affecte le site de l’institution ".

Mais alors que le problème perdurait, Jaume Duch, le directeur général de la Communication et porte-parole du Parlement, précisait moins d’une heure plus tard : " Le site Web est actuellement touché de l’extérieur en raison des niveaux élevés de trafic sur le réseau externe. Ce trafic est lié à un événement d’attaque DDOS (Distributed Denial of Service) ".

Ce type d’attaque – "par déni de service distribué", en français – consiste à rendre impossible l’accès à un serveur web et d’empêcher ainsi son utilisation par les utilisateurs légitimes, via l’inondation d’un réseau, la perturbation des connexions entre deux machines, l’obstruction d’accès à un certain nombre d’utilisateurs ou encore plus généralement une surcharge de requêtes.

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette attaque a été revendiquée par un groupe d’hackers se présentant comme pro-Kremlin. C’est ce qu’a confirmé en fin d’après-midi la présidente du Parlement, Roberta Metsola, évoquant une "attaque sophistiquée".