C’est officiel: le Namurois Raphaël Liégeois, ingénieur multi-diplômé de 34 ans, vient d’être sélectionné par l’agence spatiale européenne (ESA) pour devenir astronaute. Il effectuera des missions au sein de l’ISS (la station spatiale internationale), voire au-delà.

2. Les Diables entrent en lice

C’est le grand jour pour les Diables Rouges. Ils débuteront en effet leur Mondial ce soir, avec un match contre le Canada à 20h. Vous pourrez suivre la rencontre en direct sur notre site internet. Vous y retrouverez également notre dossier spécial " Coupe du monde ".

Plus tôt dans l’après-midi, les Japonais ont créé la surprise en s’imposant contre l’Allemagne. Avant le match, les joueurs de la Mannschaft s’étaient couvert la bouche en guise de protestation contre l’interdiction de porter le brassard "One Love".

3. De nouvelles attaques en Ukraine

Des frappes russes ont fait trois morts et six blessés à Kiev et ont provoqué des coupures d’électricité. Quelques heures plus tôt, la destruction d’une maternité avait causé la mort d’un bébé.

4. Meurtre à Frameries: le fils de la victime inculpé de parricide

Le corps de Daniel, 67 ans, avait été retrouvé dans son domicile, à Frameries, ce dimanche soir. Son fils, âgé de 42 ans, vient d’être inculpé de parricide.

5. Plusieurs acquittements chez nous

Si Marc Duvivier, l’ancien bourgmestre d’Ath, est définitivement reconnu coupable de fausses domiciliations ainsi que de détournement d’argent public à des fins personnelles, il a (de nouveau) été acquitté, ce mercredi matin, pour les accusations de faux et usages de faux.

En province de Luxembourg, l’abbé Paul Hansen a également été acquitté. Il était poursuivi par le parquet pour abus de confiance et fraude informatique.