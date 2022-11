Face à la pénurie, de plus en plus d’entreprises forment leurs candidats

Après une année d’apprentissage en alternance dans une entreprise de climatisation, il cherche un job. "J’ai vu un post sur Facebook de la société Klinkenberg (électricité, chauffage,...) qui voulait engager des jeunes motivés, sans forcément d’expérience."

Le jeune homme fonce, est engagé par l’entreprise liégeoise comme ouvrier manœuvre et suit, en même temps, durant un an et demi, une formation interne à l’entreprise pour devenir technicien chauffagiste. "J’allais une fois par semaine en formation avec des travailleurs plus âgés et j’apprenais sur le terrain. Il fallait s’accrocher!" Au bout de sa formation, il est engagé en CDI.

Pour lui, c’est important que le monde de l’entreprise investisse dans la formation. "J’ai des connaissances qui, même en ayant fait des études là-dedans, n’étaient pas à niveau. Et puis cela permet de se réorienter sans devoir retourner à l’école, tout en étant payé."

Le sur-mesure a la cote

Le parcours d’Achille est loin d’être isolé. Les entreprises qui forment des talents en interne sont en effet de plus en plus nombreuses. Le pas de la privatisation est-il franchi ? Pas vraiment. Ces formations sur-mesure s’organisent en partenariat avec des structures publiques, dont le Forem.

"Il y a aujourd’hui 141 métiers en pénurie en Région wallonne, avance Thierry Ney, directeur de la communication au Forem. P lusieurs initiatives sont mises en place chez nous pour rapprocher l’offre du demandeur d’emploi [...] Nous proposons notamment 350 formations métiers, dont 190 concernent les métiers en pénurie. Nous avons aussi trois centres de compétences. Cela signifie qu’il est possible de se former, classiquement, en centre Forem."

Au-delà de ces formules traditionnelles, les entreprises qui souhaitent offrir une formation en interne et sur-mesure, à l’exemple du parcours d’Achille, peuvent bénéficier des opérations "coup de poing pénuries" du Forem. La formation se donne, en alternance, au sein-même de l’entreprise et dans un centre de formation Forem, voire dans un centre Ifapme. "On répond ici à un besoin très concret de l’entreprise, puisque la personne formée est ensuite directement employable."

Dans le contexte actuel de pénurie, cette initiative, lancée en 2018, est particulièrement appréciée des sociétés wallonnes. Le dispositif a clairement le vent en poupe : "Pas moins de 51 coups de poing pénuries ont été organisés par le Forem, et 8 sont actuellement en cours." Formé aux spécificités de l’entreprise, le demandeur d’emploi est ensuite complètement opérationnel et efficace.

La popularité de cette formule réside aussi dans l’implication des entreprises, qui s’engagent à recruter au moins 80% des personnes formées avec succès. On ne parle pas ici de contrats précaires, mais bien de CDI, décrochés d’emblée. "Il faut savoir qu’on tourne aussi très souvent autour des 100% d’engagement. C’était notamment le cas de l’opération coup de poing que nous avions mise en place avec la Société wallonne des eaux, ou encore avec l’entreprise de construction Wanty. Pour cette dernière, nous en sommes déjà au cinquième coup de poing pénuries!"

Notons que les plus petites entreprises peuvent également bénéficier de ces opérations. "Cela dit, elles le font alors plus facilement par l’intermédiaire de leur fédération."

« Les formations classiques restent pertinentes »

Si les entreprises prennent davantage la main sur la formation des demandeurs d’emploi, la question de l’efficacité des programmes des structures publiques se pose, inévitablement.

"Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes partenaires plutôt que concurrents, affirme Luca Biancorosso, attaché de presse de l’Ifapme (Institut wallon de formation en alternance). Cela ne court-circuite pas ce que nous proposons. Nous avons, entre autres, un partenariat avec Thomas & Piron. Ils accueillent d’ailleurs chaque année une dizaine d’apprenants Ifapme. On est vraiment dans la complémentarité."

De son côté, le Forem reconnaît l’intérêt des opérations coups de poings, qui accordent un rôle prépondérant aux sociétés. "Mais il ne faut pas être caricatural non plus! Ces opérations coups de poing conviennent surtout à des entreprises d’une certaine taille", estime Thierry Ney. Or, le tissu socio-économique wallon est principalement composé de petites sociétés. "Il faut avoir le temps d’organiser ces formations. Si vous travaillez dans une TPE, le temps que vous passez à former un demandeur d’emploi, vous ne l’avez plus pour répondre à un client, par exemple. Pour les plus petites structures, les formations classiques que nous proposons au Forem sont souvent plus pertinentes."