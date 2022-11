Dis-moi, comment on fait pour devenir astronaute ?

"En réalité, le recrutement des astronautes dépend aussi des critères relatifs aux futures missions spatiales, dit-il. Et donc, ils varient selon les projets." Seuls prérequis obligatoires: être titulaire d’un diplôme universitaire et maîtriser parfaitement l’anglais. Auquel s’ajoute aussi un âge limite: dans la mesure où l’ESA souhaite que les astronautes restent à son service au moins 15 ans, qu’ils participent au moins à deux missions et que l’âge maximal pour voler est fixé à 63 ans, les candidats ne peuvent avoir plus de 50 ans. Dans le cas de l’ESA, un autre critère obligatoire est d’avoir la nationalité d’un des 22 pays qui composent l’agence européenne.

C’est Montesquieu qui recrute

Dans la mesure où l’avenir de l’épopée spatiale s’articulera autour d’un retour sur la Lune et d’une première exploration de Mars, être pilote ou avoir des notions de pilotage s’avérait être un atout, note Pierre-Emmanuel Paulis. On ne sait pas si les compétences de Raphaël Liégeois en tant que pilote de ballon à air chaud et à gaz ont fait pencher la balance, mais l’instructeur de l’Euro Space Center se souvient que deux candidats astronautes de la NASA avaient été départagés sur base d’une licence de pilote d’ULM que l’un des deux possédait.

"Mais pour ce genre de mission, on a aussi besoin de géologues, d’exobiologistes, de programmateurs,… Il n’y a donc en réalité pas d’études spécifiques au métier d’astronaute, mais il faut avoir une formation scientifique et/ou technologique de très haut niveau." Et plus il possède de diplômes, plus le candidat possède de chances d’être recruté.

Story Musgrave, astronaute américain, qui est le seul à avoir effectué une mission sur les cinq navettes spatiales américaines, est ainsi titulaire de neuf doctorats ! Parmi lesquels ceux de chimie et de physique, tout en étant… chirurgien.

"Mais les critères médicaux, tant physiques que mental et psychique doivent aussi être parfaits", poursuit Pierre-Emmanuel Paulis. Les conditions de travail, la pression, l’intensité des missions, le stress, sont autant d’éléments que l’astronaute doit pouvoir affronter.

Le portrait du parfait candidat astronaute pourrait donc se résumer par la formule de Montesquieu: “Une tête bien pleine dans un corps bien fait”. D’autant plus que, en plus de toutes ses compétences déjà acquises, il devra également être capable d’apprendre vite et bien dans divers domaines. Même si ce n’est plus un prérequis pour postuler, les futurs astronautes devront ainsi apprendre la langue russe.

Enfin, si toutes ces conditions sont rencontrées, il ne faut pas non plus négliger l’aspect… politique. "Si le pays du candidat ne donne pas un coup de pouce ou ne participe pas suffisamment aux projets et au budget de l’ESA, il y a peu de chance qu’un de ses ressortissants soit retenu, dit Pierre-Emmanuel Paulis. Mais ici, on a un ministre qui s’intéresse à l’espace et qui a parfaitement joué son rôle." Un ultime critère qui a permis que toutes les planètes s’alignent pour le nouvel astronaute belge.