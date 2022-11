She Said [CRITIQUE] - Celles qui brisèrent le silence

Fiction VS réalité

Cinq ans, un prix Pulitzer et un best-seller plus tard, l’enquête de Jodi Kantor et Megan Twohey prend la forme d’un film de fiction dans She Said. Un film qui, comme son titre l’indique, place la parole des femmes au centre: celle des deux journalistes, mais aussi et surtout celle des victimes de Weinstein, que son pouvoir et ses techniques de manipulation ont fait taire pendant des années. Assistantes, actrices, collaboratrices, collègues, sœurs, mères, autant de témoignages et de visages se succèdent ainsi sur l’écran, et le film opère ainsi une forme de réhabilitation par la fiction.

Réalisé par Maria Schrader ( Unorthodox sur Netflix) et avec notamment par Carey Mulligan (actrice engagée qui portait aussi Suffragette et le thriller féministe Promising Young Woman), She Said est efficace aussi grâce à la tension qu’il distille. Les tentatives d’intimidation du magnat d’Hollywood se font sentir tout au long du processus d’investigation des deux journalistes. Plus qu’un seul homme, c’est tout un système qui résiste et qu’elles s’efforcent de dévoiler.

Les meilleures fictions sont souvent façonnées à partir d’histoires vraies, et à l’instar de Spotlight ou Les Hommes du Président, She Said s’inscrit dans la lignée d’autres grands thrillers journalistiques inspirés de faits réels. Et derrière son "happy end hollywoodien", il nous rappelle que si Weinstein est tombé, il n’est pas le premier ni le dernier agresseur sexuel trop longtemps laissé en liberté.

Drame/thriller de Maria Schrader. Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson et Samantha Morton. Durée: 2 h 08.