Rimini [CRITIQUE] - Chanteur minable

Richie Bravo, un vieux crooner autrichien et parfois gigolo, passe ses journées à chanter pour des retraités dans des hôtels miteux de Rimini, en Italie. Mais son quotidien est bouleversé lorsque sa fille débarque pour lui demander de l’argent.

Ce qu’on en pense

Ce film allemand où l’on regarde principalement un vieux chanteur boire, fumer et coucher avec des personnes âgées tourne assez vite en rond. Et bien que parfois rempli de style et de charme, ni les chansons, ni la relation houleuse entre ce père et sa fille, ne fournissent l’énergie nécessaire pour bien profiter de ce récit complètement déprimant.

Comédie dramatique d’Ulrich Seidl. Avec Michael Thomas. Durée: 1 h 56.