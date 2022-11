L’intelligence artificielle en maison de repos et à domicile (vidéo)

Nobi ressemble à une lampe normale, ronde et design. Elle s’allume et s’éteint automatiquement, comme une lampe intelligente, réduit aussi la luminosité en soirée, et donne une lumière plus "bleue" en journée. En plus de cela, cette lampe vous parle, vous conseillant de vous hydrater en été… Elle peut même vous rappeler votre rendez-vous médical ou les autres points à l’agenda de la journée, en fonction de vos configurations.

Des données anonymes

Au-delà de ces services que peuvent aussi offrir des systèmes basiques d’enceinte connectée comme Alexa (Amazon) ou l’assistant Google, ce système de domotique est spécialement adapté à son public.

Voici ce que voit le centre APS de Marche si vous tombez à côté de votre lit: une série de lignes de couleur, dans une position anormale.

Nobi est équipé de quatre caméras qui " filment " votre chambre. Pas pour vous espionner, car l’image est réduite à une silhouette de traits de couleur (que vous soyez habillé ou pas), mais pour détecter une éventuelle chute… ou une mauvaise position pouvant résulter en une chute. D’ailleurs, d’autres facteurs assurent votre vie privée: Nobi se déconnecte si une autre personne est présente dans la pièce, les images ne sont visibles qu’en cas de situation problématique, et enfin, il n’y a pas de sauvegarde des images en dehors de la situation de chute. " Le système prend des photos toutes les deux secondes, et garde la photo pendant 30 secondes. Il calcule la différence entre les photos, et s’il n’y a pas d’anomalie, il les écrase ", explique Sven De Proft, de la société Nobi.

Comment ça marche ?

Si vous tombez, et restez plus de 30 secondes au sol l’intelligence artificielle détecte une anomalie. La lampe vous demande si vous avez besoin d’aide. Si vous répondez un "non" ferme et sonore, cela s’arrête là.

En cas de toute autre réponse, vous êtes connecté à un interlocuteur. Si vous êtes en maison de repos ou milieu hospitalier, vous êtes connecté avec le staff infirmier. "Cela permet d’éviter les rondes de nuit où l’on allume les lampes qui peuvent réveiller les résidents et provoquer un grand inconfort", remarque Sven De Proft. Le système est déjà implémenté dans les hôpitaux de Sint-Maarten de Malines et Virga Jessa à Hasselt, en gériatrie. Il commence à s’installer dans des maisons de repos flamandes, et fera l’objet d’un test grandeur nature dans une maison de repos wallonne début 2023.

Et à la maison ?

Dans le premier quadrimestre 2023, il sera aussi disponible pour les particuliers en Wallonie. Là, en cas de chute, c’est un des douze employés de l’agence prévention sécurité (APS) de Marche qui répondra au téléphone, 24 heures sur 24, envoyant au besoin les secours.

Le système est facile à installer: il y a juste la lampe Nobi, plus un dispositif à placer derrière l’interrupteur. Dans un appartement, on conseille l’utilisation dans la chambre, où surviennent la plupart des chutes. Mais il existe une plus petite lampe – Nobita, qui couvre moins de surface – pour les salles de bain.

APS n’a pas encore fixé ses tarifs définitifs, mais pourrait le rendre disponible pour environ 90 € par mois. Cela rend le dispositif accessible après une opération à la hanche… ou de façon plus permanente.

Les autres dispositifs connectés, qui assurent la télésurveillance

Les services de télévigilance existent depuis longtemps. Mais la plupart du temps, les services ne sont accessibles que lorsqu’on est à son domicile. "Malheureusement, les personnes qui ont déjà eu des problèmes de chutes auparavant et qui sont équipées d’un système de télésurveillance n’osent parfois plus sortir seules, de crainte de tomber en rue ou lors d’une balade dans les bois", analyse Alain Legros, président de la fondation d’intérêt public Vestalia.

La montre Louise est équipée d’un micro bidirectionnel, pour parler et être entendu. ©Nobi

L‘agence prévention et sécurité (APS) de Marche dispose désormais du même médaillon, mais en version connectée, qui fonctionne avec la 2 G: Arthur. Louise, c’est le nom de la montre connectée, qui compte les pas, donne l’heure… et permet d’appeler en cas de problème, en passant par la 4 G. Les deux fonctionnent partout en Europe, ainsi qu’en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Car ces outils proposés par la société portugaise True care ont une carte SIM multiréseau qui leur permet de chercher le réseau le plus puissant.

Quand on tombe ou qu’on fait un malaise, on appuie sur un bouton, et l’appel arrive à la centrale. Grâce à un haut-parleur bidirectionnel, on entend, et on est entendu. Les dispositifs ont également un système de géolocalisation, qui peut-être particulièrement utile en cas de problèmes cognitifs. "Parmi nos clients, on a eu un monsieur atteint de troubles cognitifs légers. Il se promenait seul, avec deux petits chiens. Son épouse était inquiète de ne pas le voir revenir, se souvient Michèle Booten. Le monsieur a été localisé dans un café bruxellois, mais son épouse ne conduisait pas, et ne savait pas aller le rechercher. Alors notre service a appelé cette personne par le biais du médaillon, en lui demandant de bien rester sur place, et a continué à lui faire la conversation, tout en appelant en parallèle la police, qui est allée le chercher sur place. Le monsieur était très content parce que la police a accepté de faire fonctionner sa sirène pour lui."