Les employés du SPF Finances agressés par des contribuables: déjà 125 déclarations en 2022

« Le SPF Finances dispose d’une application permettant aux agents de signaler les faits d’agression dont ils ont été victimes », nous explique son porte-parole, Francis Adyns. « Les déclarations arrivent directement auprès du Service interne pour la prévention et la protection au travail. » Selon la nature et la gravité des faits, différentes actions sont entreprises: l’adaptation des conditions matérielles d’accueil des contribuables, le soutien psychologique de la victime, l’intervention de l’administration centrale auprès de l’agresseur, la dénonciation des faits auprès des autorités judiciaires, ou encore l’ouverture d’un dossier « accident du travail ».

Si, pour l’instant, le SPF Finances ne dépose pas systématiquement plainte contre un contribuable désagréable et que « cette démarche est réservée pour les cas les plus graves », le travailleur introduisant lui-même une plainte contre son agresseur « peut bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat du département », précise le porte-parole.

Ce mardi, le SPF Finances avait déjà enregistré pour cette année 2022 pas moins de 125 déclarations d’agression (118 agressions verbales – comme des insultes et des menaces, notamment à caractère raciste – ou écrites, 6 agressions physiques – comme des jets d’objets, crachats, coups et tentatives ou rébellion - et une dégradation de matériel), selon les dernières données arrêtées à ce mardi 22 novembre 2022. Un chiffre qui n’est pas surprenant eu égard aux données de ces dernières années.

En 2021, 131 déclarations d’agression ont eu lieu (124 agressions verbales ou écrites et 7 agressions physiques), contre 190 agressions verbales ou écrites en 2020 (aucune agression physique), 193 en 2019 (173 agressions verbales ou écrites et 20 agressions physiques) et 180 en 2018 (169 agressions verbales ou écrites et 11 agressions physiques).

« Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’agressions verbales ou par courriel dans le cadre du traitement d’un dossier fiscal », explique Francis Adyns. « Ce sont les agents directement en contact avec les contribuables qui sont les plus exposés, soit dans le cadre de l’établissement d’une base imposable (impôt des personnes physiques, TVA, revenu cadastral, ...) soit dans le cadre du recouvrement de dettes fiscales impayées. On dénombre également des cas de menaces directes contre l’intégrité physique des agents, voire de véritables agressions. Dans ce dernier cas, ce sont surtout les agents qui effectuent des contrôles dans des établissements privés ou sur la voie publique. Il arrive également que des menaces de dégradation de bâtiments occupés par le SPF Finances soient proférées. »