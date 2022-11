Les diagnostics de VIH en augmentation chez les Belges

1. Diagnostics

En 2021, 781 nouveaux diagnostics de VIH ont été réalisés en Belgique, soit une moyenne de 2 nouveaux diagnostics par jour. C’est 4% de plus qu’en 2020, année où il y a eu moins de diagnostics posés (– 20% par rapport à 2019) en raison de la diminution des interactions due au Covid et de l’accès limité aux services de santé. Le chiffre de 781 s’inscrit dans la tendance à la baisse amorcée en 2013. En 2019, il y a eu 940 diagnostics VIH.

"Comme il y a eu moins de transmissions en 2020, on aurait pu espérer idéalement que les chiffres continuent à baisser mais cela n’a pas été le cas notamment au sein de la population belge, précise Dominique Van Beckhoven, coordinatrice de l’équipe de surveillance du VIH et des IST (infections sexuellement transmissibles) à Sciensano. Cela s’explique parce qu’il y a sans doute eu un petit rattrapage des dépistages en 2021 qui, heureusement, n’a pas eu un impact catastrophique sur le statut clinique des gens. Et puis pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, il y a eu une reprise des transmissions à des niveaux similaires à ceux enregistrés avant le Covid".

La baisse des nouveaux diagnostics chez les non-Belges (voire cadrée) est due en partie à des facteurs liés à la migration tels que la prévalence du VIH dans le pays d’origine.

2. Dépistages

L’an dernier, 694 792 tests de dépistage ont été effectués. Près d’une infection sur deux a été diagnostiquée par un médecin généraliste, près d’un tiers par des internistes, 6% par des gynéco-obstétriciens. 30% des infections ont été diagnostiquées tardivement (la personne est en passe de développer un sida). La proportion de ces derniers varie selon le mode de transmission: 42% chez les hommes hétérosexuels, 35% chez les femmes hétérosexuelles et 21% chez les HSH. On estime à 1155 le nombre de personnes vivant avec le VIH non diagnostiquées.

3. Suivi médical

17 622 patients VIH bénéficient d’un suivi médical. "Ces patients VIH sont de plus en plus âgés, près de la moitié a 50 ans et plus. Les gens vieillissent avec le VIH comme avec une autre maladie chronique ".

Parmi les patients suivis dans l’un des 12 centres de référence VIH en 2021, 98.6% recevaient un traitement antirétroviral avec un taux de succès virologique très élevé: 97% des patients sous traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois avaient une charge virale contrôlée.

Cependant, environ une personne porteuse du virus VIH sur cinq aurait une charge virale non supprimée et serait donc à risque de transmettre le virus, à cause d’un diagnostic tardif ou d’une interruption des soins médicaux.

4. Deux recommandations

Les épidémiologistes de Sciensano recommandent d’améliorer le diagnostic précoce: "on pourrait notamment augmenter les dépistages proposés au niveau des différentes communautés", note Dominique Van Beckhoven qui, en matière de prévention, préconise également de faciliter l’accès au traitement pré-exposition (PrEP) pour les personnes exposées au risque d’infection par le VIH.