Ce matin-là, parmi les convives triés sur le volet, il y a aussi Tyler et Margot, un couple atypique. Une fois tout ce petit monde installé, la dégustation commence… mais le menu va être plus saignant que ce qu’ils attendaient.

Ce qu’on en pense

Mettez votre serviette autour du cou, car voici une comédie noire aussi cruelle que violente. Passant la lutte des classes à la moulinette, ce film produit par Adam McKay ( Don’t Look Up) est un croisement de Triangle of Sadness, de Parasite… et de Top Chef. Face à un Ralph Fiennes délicieusement cruel en Voldemort des fourneaux, Anya Taylor-Joy (dont la carrière monte en flèche depuis Le jeu de la dame) tire efficacement son épingle du jeu.

Un jeu de massacre gastronomique particulièrement savoureux – même si trop gras par endroits: la gastronomie américaine n’est pas réputée pour être la plus raffinée…

Comédie/Horreur de Mark Mylod. Avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy. Durée: 1 h 47.