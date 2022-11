L’aviation fait de la place pour les éoliennes (vidéo)

Mais aujourd’hui, ces zones de protection restent essentielles pour la sécurité des avions en raison des interférences avec les radars et les balises de navigation aérienne, ainsi que pour éviter des risques de collision à proximité des aéroports.

Ce mardi à l’aéroport de Charleroi, Skeyes, l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, a présenté un nouveau radar sol dont la technologie permet précisément de supprimer cette zone protection.

Concrètement, ce nouveau radar permet de libérer une zone dans un rayon de 3 kilomètres autour de l’aéroport. Une zone où il serait désormais possible d’envisager l’implantation d’une dizaine d’éoliennes.

Les enjeux militaires sont également très importants. Surtout en Wallonie avec les contraintes liées aux zones d'entraînement

Ce n’est évidemment qu’un début. En mars dernier, le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif d’augmenter de 1500 MW la production d’énergie éolienne sur des zones qui sont actuellement interdites à cause des règles de contrôle aérien, rappelait le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, présent ce mardi à Charleroi. Un objectif à l’échelle nationale, pour lequel un budget de 13 millions d’euros a été débloqué. Il devra servir à Skeyes et à la Défense nationale pour développer de nouvelles technologies et procédures de guidage aérien qui permettront de libérer de l’espace pour les éoliennes, sans compromettre la sécurité et l’efficacité du trafic aérien.

Sur base des priorités et demandes identifiées par Edora et son pendant flamand, la Vlaamse Windenergie Associatie, Skeyes a établi une feuille de route qui se décline en trois axes principaux: l’amélioration de la technologie de surveillance radar, la transition vers la navigation satellitaire et l’adaptation des procédures opérationnelles.

Du côté d’Edora, son directeur Fawaz Al Bitar se réjouit du remplacement progressif des radars actuels par des technologies de nouvelle génération. Mais il fonde aussi beaucoup d’espoir dans une étude prévue en 2023 et qui pourrait permettre de réduire les zones de protection autour des radars existants. Actuellement il n’est en effet pas possible d’implanter des éoliennes à moins de 10 kilomètres d’un radar.

"Et les enjeux militaires sont également très importants, souligne-t-il. Surtout en Wallonie où les contraintes liées aux zones d’entraînement sont importantes." Les réduire est donc essentiel.

Du côté des opérateurs éoliens, on espère aussi qu’il sera possible de libérer de l’“espace vertical”. "Car les éoliennes les plus efficaces et les plus rentables aujourd’hui mesurent 150 mètres de haut", note Jean-Michel Durand, directeur chez Windvision. Des dimensions difficilement compatibles avec les contraintes aériennes. Un aspect qui, promet le ministre Gilkinet, sera également pris en compte pour que l’aviation laisse plus d’espace aux éoliennes.

Le nouveau radar à l’aéroport de Charleroi permet de réduire la zone de protection interdite aux éoliennes. ©EdA Mathieu Golinvaux