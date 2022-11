Afin de sauver leurs terres, une famille d’explorateurs insolite part en mission à Avalonia, un endroit inexploré qui regorge de créatures pour le moins… étranges. Mais leurs différends ne vont pas rendre la tâche facile.

Ce qu’on en pense

En plus de sa touche écologique pertinente, cette nouvelle aventure Disney se place dans l’ère du temps et dépeint avec justesse et dérision nos relations familiales souvent tumultueuses. À découvrir en famille, évidemment.

Film d’animation de Don Hall et Qui Nguyen. Avec les voix de Jake Gyllenhaal et Lucy Lui. Durée: 1 h 42.