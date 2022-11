Comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne a vu ses comptes 2021 invalidés. C’est la deuxième fois. Pourquoi ?

2. Des repas dans le noir contre la crise énergétique

On ne se laisse pas abattre au cœur du Pavillon des Petits Jeux, à Spa. Impacté comme tous par la crise énergétique, le patron propose des repas dans le noir.

3. Franchir la porte de la prison pour en cerner les réalités (vidéo)

La commission de surveillance veille au respect des droits des détenus. Elle a voulu faire découvrir la prison à des magistrats.

4. Stoumont: l’ASBL équestre du Val de Lienne lance un appel de détresse

L’ASBL équestre du Val de Lienne risque de mettre la clé sous la porte. Elle lance un crowdfunding pour s’en sortir.

5. Action vraiment symbolique à Verviers contre le Mondial au Qatar (vidéo)

Une manifestation "Penalty for liberty" était organisée ce lundi en début de soirée, sur le parvis de l’hôtel de ville de Verviers, par la Maison Arc-en-Ciel et par le centre de planning familial Soralia (des Femmes prévoyantes socialistes).

6. Déborah Panzokou, épouse de Thomas Meunier: « Le masque, on l’a obligé à le porter »

Dans son billet en marge de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Madame Thomas Meunier revient sur la blessure à la pommette encourue par son mari avec Dortmund.

7. La ferme des Fées, une immersion dans le XIXe siècle

Il y a des endroits magiques capables de vous emmener dans un autre monde. La Ferme des Fées en fait partie.

8. Et maintenant, une Chouffe sans alcool

Pour marquer son 40e anniversaire, la brasserie d’Achouffe sort une Chouffe sans alcool dont on dit qu’elle est rafraîchissante et savoureuse, avec le fruité typique des bières de la même famille. Elle sera disponible sur le marché belge à partir de la fin novembre et sera vendue en bouteilles de 33 cl.

9. Silvio Proto: « Courtois est encore meilleur qu’en 2018 »

L’ancien gardien d’Anderlecht décortique chaque soir les matches de ce mondial qatari en tant que consultant pour RTL Sports.

10. Rixensart: la piscine rouvrira ses portes dès ce mardi matin

L’origine du malaise dont des enfants ont été victimes reste indéterminée.

