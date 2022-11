Quelle météo chez vous ?

Mardi verra la limite pluie-neige descendre autour de 600 m dans la traîne et le retour d’occlusion mais malheureusement, aucun flocon sous 550 m et donc il faudra attendre sur Verviers. Le courant d’ouest prendra le relais en cours de semaine avec un défilé de perturbations et des températures légèrement en hausse et avoisinant 3-4°C sur les sommets. Patience, nous terminons seulement novembre.

Et sur le reste du pays ?

Nous retrouverons une accalmie temporaire à l’arrière de cette perturbation avec un temps sec et quelques timides éclaircies du Hainaut aux Flandres. Pas mal de nuages bas voire brouillards sur le sud et une goutte perdue près de l’Allemagne et des Pays-Bas voire un flocon de neige fondante > 650 M. Fin de matinée, le ciel se couvrira déjà par la France à l’approche d’une nouvelle perturbation active et un peu plus venteuse.

L’après-midi, arrivée de cette zone de pluie vers 15-16H à la mer, 16-18H sur le Hainaut, les Brabants et la capitale, 17-19H sur le namurois, l’est des Brabants et l’Ardenne puis 20-21H de Liège au Limbourg. Des pluies modérées et parfois 5-10 L/m² sous un bon vent de sud-est (55 km/h). Maxima frais avec 5 à 8°C. En soirée, il fera à nouveau plus sec par la France et les Flandre avec une ondée résiduelle mais encore de la pluie jusqu’en début de nuit sur le nord et l’est.

