Mais, non, vous ne serez pas surpris en allant acheter celui qui garnira votre salon durant les prochaines semaines: il devrait vous coûter entre 3 et 5 euros de plus que l’an dernier. Une augmentation qui, au regard des surcoûts enregistrés par les producteurs et les distributeurs, "n’est pas déraisonnable", estime Jonathan Rigaux, le président de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP). Un épicéa de 1,70 à 2 mètres de haut devrait ainsi coûter 30 à 35 euros et son équivalent en Nordmann entre 50 et 55 euros. On parle d’une moyenne, les écarts de prix pouvant être conséquents entre un sapin acheté en Ardenne ou à Bruxelles.

"Mais le prix du producteur pour le réseau des distributeurs et jardineries est 10 à 15% plus élevé que l’an dernier." Et les distributeurs ont eux aussi majoré leurs tarifs de 5 à 10% pour le client final.

La hausse des prix s’explique donc par l’augmentation des coûts de l’énergie et des matériaux. À titre d’exemple, le prix des engrais a été multiplié par 3 et celui des tuteurs en bambou par 8 ou même par 12 ! Les filets pour emballer les sapins ont pris 30%… Et la hausse des prix du carburant, des pièces mécaniques et électroniques pour les machines n’a évidemment pas épargné le secteur des pépiniéristes non plus.

Alors que la Wallonie exporte 80 à 85% des deux millions de sapins qu’elle produit chaque année, les producteurs sont également touchés de plein fouet par le coût du transport. Dont l’augmentation peut atteindre jusqu’à 30% selon les destinations.

"L’an dernier, pour un camion de 1000 sapins expédiés à Paris, je payais entre 550 et 650 euros, dit le président de l’UAP, lui-même producteur de sapins dans la région de Neufchâteau. Cette année, c’est entre 750 et 1 000 euros."

Un manque de main-d’œuvre

Alors que le secteur des pépiniéristes spécialisés dans la culture de sapins peine déjà à trouver de la main-d’œuvre, ce poste a aussi grevé les budgets cette année.

"Sans attendre l’indexation, il a fallu augmenter les salaires du personnel qui travaille à l’année, dit Jonathan Rigaux. Car produire et récolter des sapins est un métier dur. Ne pas revaloriser les salaires avec l’inflation qu’on connaît, c’était prendre le risque que nos ouvriers aillent voir ailleurs."

Et pour la période de récolte, qui débute le 1er novembre et s’achève vers le 17 décembre, c’est la pénurie de saisonniers locaux qui pose problème. "Avant, j’avais 50% de saisonniers qui venaient des pays de l’Est et 50% de gens de la région. Des travailleurs de la SNCB, de la Poste, des policiers,…, qui prenaient leurs congés pour venir couper les sapins." Mais ce personnel est vieillissant et les plus jeunes ne sont pas intéressés, regrette Jonathan Rigaux. Résultat: la saison de récolte se déroule avec 80% de personnes étrangères. Souvent recrutées via des agences qui ont flairé le business et prennent au passage leur commission, tant sur les ouvriers que sur les pépiniéristes. Un élément qui, lui aussi, pèse sur le prix des sapins naturels. Et même plus largement sur l’avenir du métier de producteur, craint Jonathan Rigaux. "J’ai planté des sapins qui seront matures dans 7 ans, dit-il. Alors que mon inquiétude était de savoir si j’aurais encore des acheteurs à ce moment-là, mon père qui est aujourd’hui pensionné, m’a dit qu’il fallait plutôt que je m’inquiète de savoir si j’aurai encore quelqu’un pour les couper…"