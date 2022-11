Identification du conducteur: ça coince !

Envoi automatique

Dans la pratique, en cas de paiement de la perception immédiate, les parquets locaux n’avaient jamais poursuivi l’absence d’identification du conducteur d’une voiture de société. Mais depuis octobre, des milliers d’entreprises se sont vues adresser une "proposition de transaction" de 509,06 euros, bien supérieure souvent à l’amende initiale, et parfois pour des infractions commises il y a des années.

L’article 67ter prévoit que si l’identité du conducteur n’a pas été communiquée dans les 15 jours, la personne morale risque une amende allant de 200 à 400 euros, et/ou un emprisonnement de 15 jours à six mois. Cette vague soudaine de poursuites a suscité un vif émoi. D’autant qu’elle n’était pas généralisée dans le pays, mais organisée dans le cadre d’un "projet pilote" du ministère de la Justice, mené par les parquets de Liège et de Gand. D’aucuns la lient néanmoins à la montée en puissance du 15e parquet fédéral, la machine de guerre mise en place par le ministre Van Quickenborne pour lutter contre les petites infractions routières que les parquets locaux, surchargés, ne peuvent traiter.

La surprise des chefs d’entreprise était d’autant plus grande que ces envois concernaient des infractions pour lesquelles la perception immédiate avait bel et bien été acquittée. Et que si la transaction de 509,06€ n’était pas payée, cette fois, la douloureuse pouvait se monter à près de 1 100 €. Plusieurs fédérations patronales s’étaient insurgées.

Le projet suspendu

Le SPF Justice n’a pas tardé à réagir non plus, opérant une courbe rentrante. Dimanche, était diffusé un communiqué expliquant que, début novembre, la Justice a décidé de "suspendre ce projet pilote pour en évaluer l’approche", et de simplifier la procédure, permettant aux plus petites entreprises de s’identifier plus aisément sur le portail où elles doivent dénoncer les conducteurs. Les entreprises unipersonnelles et les PME peuvent désormais se connecter en tant que société via la carte d’identité électronique ou istme.

Mais suspendre l’envoi massif et automatique des transactions ne signifie pas mettre fin à la procédure. Au SPF Justice, on précise que l’envoi des courriers "pourrait recommencer" quand les conclusions auront été tirées. La décision dépendra du Parquet. Par ailleurs, le contenu des lettres relatives aux amendes sera remodelé, afin que l’avertissement sur l’obligation d’identifier le conducteur soit plus clair pour les chefs d’entreprise.