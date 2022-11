COP27 : le Fonds pertes et dommages est la seule victoire, mais elle est à valider

"C’est vrai que la décision de créer ce fonds ne doit pas masquer les résultats scandaleusement pauvres de cette COP, notamment en termes d’objectifs de réduction d’émissions de CO2", analyse Nicolas Van Nuffel. Le responsable plaidoyer du CNCD 11.11.11. et président de la Coalition Climat ne minimise cependant pas cette "victoire" de la société civile pour plus de justice climatique.

Et il est vrai que cette demande pour plus de justice envers les pays les plus gravement touchés par le dérèglement climatique, alors qu’ils en sont les moins responsables, est formulée depuis… 30 ans.

Un fonds à alimenter pour des projets à bien cibler

Cette victoire l’est toutefois sous conditions. Si la création de ce fonds a été actée à Charm El-Cheikh, toute son architecture reste à dessiner, y compris sur la manière dont il sera alimenté, par qui et à quels pays il sera destiné. L’accord parle des "pays particulièrement vulnérables", mais n’en donne pas la définition et ne formule pas les critères qui permettraient d’être reconnu comme tel.

"C’est donc plutôt une victoire de la porte ouverte vers de nouvelles négociations qui, elles, ne vont débuter que maintenant et qui devront aboutir pour la COP28", dit le président de la Coalition Climat.

Or, les obstacles sont nombreux. À commencer par les moyens qui seront dévolus à ce fonds et qui devront être à la hauteur des enjeux.

Les engagements déjà pris (mais ce ne sont que des engagements…) pour quelque 300 millions d’euros "ne sont que peanuts en regard des besoins", note Nicolas Van Nuffel. Rien que les dégâts des récentes inondations au Pakistan sont évalués à 30 milliards.

Or, l’expérience du Fonds Vert pour le Climat, destiné à soutenir les pays les plus vulnérables dans leur lutte contre le changement climatique et leur adaptation à celui-ci, a montré que les pays développés rechignent à mettre la main à la poche. Il était prévu que le Fonds Vert reçoive 100 milliards par an entre 2020 et 2025, mais cet objectif n’a jamais été tenu. Et la majorité des projets proposés par les pays les moins avancés pour bénéficier de ce fonds ont été refusés.

C’est une des critiques majeures formulées dans les pays concernés (voir ci-dessous) et il faudra donc trouver les mécanismes adéquats pour éviter que le fonds pertes et dommages ne tombe dans les mêmes travers.

À cet égard, la Wallonie a peut-être montré la voie. En Égypte, le ministre du Climat Philippe Henry (Écolo) a ainsi annoncé que le montant débloqué par la Région (2 millions d’euros) serait attribué à l’issue d’un appel à projets qui seront analysés par le CNCD. Un acteur apolitique et qui a une vue directe sur le terrain.

"Et clairement, c’est en passant par des appels à projets concrets qu’on a le plus de chance que cet argent arrive bien où on en a vraiment besoin", conclut Nicolas Van Nuffel.