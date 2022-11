Une Coupe du monde salvatrice pour les cafetiers?

Au café La belle époque à Namur, on essaie de positiver. "Nous avons pris la décision de diffuser l’ensemble des matches, explique Shaban Potoki. L’idée, c’est évidemment de tenter de faire un peu de chiffre supplémentaire." Le patron n’est cependant pas naïf. "On parle bien ici d’un bonus par rapport à nos résultats habituels. Car, entre la crise Covid et les factures énergétiques que nous recevons actuellement, il nous faudrait deux ans de Coupe du monde pour tenter de rattraper notre retard!" S’il a placé un écran géant à l’intérieur de son établissement, notre interlocuteur ne s’attend pas à l’affluence des grands jours. "Nous espérons attirer un peu de monde... mais il est clair que l’enthousiasme est moindre que lors des précédentes éditions. Avec l’inflation, les gens ont d’autres préoccupations..."

Face à la morosité ambiante et aux polémiques relatives à la tenue de ce Mondial au Qatar, certains indépendants vont même jusqu’à boycotter l’événement. C’est le cas de Michel Vuylsteke, gérant du café le Point B’arts, à Fratin (Étalle). Sa décision est claire : même si les Diables se hissent au sommet de la compétition, il ne retransmettra pas les matches. "Je résumerais cela très simplement : j’aime la nature, j’aime les femmes, donc je boycotte cette compétition ! Je n’ai absolument rien contre le football et la Coupe du monde, mais je ne comprends pas qu’un tel événement se tienne là-bas ! On parle ici d’un véritable désastre écologique."

La clientèle de Michel accepte globalement cette décision. "Je ne crains pas particulièrement de perdre des clients. De toute façon, je pense que les personnes qui ont envie de regarder la Coupe du monde la regarderont, quoi qu’il arrive." Le manque à gagner sera-t-il important ? "Lorsque je diffusais les matches précédemment, certains clients jouaient effectivement les prolongations… mais ce n’est pas cela qui me motive."

« Louis de Funès à la place des Diables »

De leur côté, les fédérations professionnelles confirment ce faible attrait pour la compétition. Elles pointent également la période hivernale, moins propice aux grands rassemblements populaires. "Et puis, les matches seront diffusés assez tôt, on ne sera pas dans un horaire de soirée. Les gens ont donc leur boulot, leur vie de famille à gérer. Les rendez-vous au café seront certainement moins nombreux…", souligne Luc Marchal, président de la fédération Horeca Wallonie.

" Il faut savoir aussi que la diffusion des matches coûte de l’argent aux patrons de cafés, ajoute Diane Delen, présidente de la Fedcaf, la fédération des cafés de Belgique. Eleven sports a les droits de diffusion pour tous les matches. L’abonnement, pour un café de 30m2, c’est 70 euros par mois. On atteint même 150 euros pour un établissement de plus de 100 m2. Lorsque vous multipliez ces sommes sur les 12 mois de l’année, ça commence à faire beaucoup d’argent ! Or, on sait très bien que les indépendants sont dans une situation catastrophique pour le moment. Pourquoi dépenseraient-ils de telles sommes alors que l’engouement n’est pas là ?"

La tendance, dans les cafés, oscille donc entre la retransmission en mode mineur et le boycott pur et simple. Michel Vuylsteke a, pour sa part, trouvé une voie originale pour manifester son mécontentement. "Les jours de matches, à la place des Diables, je diffuserai un Louis de Funès! Sincèrement, je trouve cela plus intéressant que de regarder le foot au Qatar."