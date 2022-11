Toujours pas de fumée blanche en vue à la COP27

Mais rien n’est acquis tant que les négociateurs ne sont pas d’accord sur l’ensemble des points de discussion. L’Union européenne ferraillait notamment pour arriver à un niveau d’ambition le plus important possible sur l’atténuation du réchauffement climatique et ne pas concéder de recul par rapport au "Pacte de Glasgow" conclu l’an dernier à la COP26. Ce pacte vise principalement à "garder en vie" l’objectif de limiter la hausse du mercure mondial à +1,5°C, sachant comme l’enseignent les rapports du Giec que chaque fraction de degré peut accentuer les effets les plus négatifs du changement climatique.

Dans l’après-midi, une "High ambition coalition" réunissant une quinzaine de pays, dont des États européens -mais pas la Belgique- et des petits États insulaires dont l’existence même est menacée par la montée des eaux, a exhorté la COP à aboutir à un ensemble de résultats "qui doit garder en vie l’objectif d’1,5°C et protège les vulnérables dans le monde". "Les décisions de cette COP doivent mettre le monde sur le chemin d’une sortie de toutes les énergies fossiles et d’une transition juste urgente vers les énergies renouvelables", a ajouté la haute représentante pour le climat de la République des Îles Marshall, Tina Stege.

À 22 heures locales (21h, heure de Bruxelles), aucune séance plénière n’était encore en vue, la présidence égyptienne de la COP27 poursuivant des consultations tous azimuts, notamment avec les chefs de délégation.

Les COP climat sont habituées à jouer les prolongations, très peu d’entre elles ayant terminé dans le temps prévu. Le record en la matière est détenu par la COP25 à Madrid qui avait débordé d’une quarantaine d’heures.