Quelle météo chez vous ?

progressera vers le Hainaut et Bruxelles, à la mi-journée, puis glissera vers le Namurois en milieu d’après-midi. Cela pourrait passer tout juste pour votre marche et il va falloir bien vous couvrir, car on attend des températures assez fraîches allant de 3 à 4 °C, en matinée et 7 °C, l’après-midi sous un vent de sud-ouest assez fort qui soufflera jusqu’à 65 km/h.

Et sur le reste du pays ?

Une poche d’air froid arrivera d’Europe centrale et progressera vers notre pays. Il y aura quelques pluies faibles, en matinée sur une bande centrale allant du Hainaut aux Brabants et Liège et le long du sillon Sambre-et-Meuse.

Durant l’après-midi, l’air froid progressera et en raison du vent qui va tourner à l’est, le mercure va chuter. On n’aura pas plus de 2 °C près de la frontière hollandaise, 3 à 4 °C à Bruxelles et 5 à 7 °C de Mons au sud du pays et le long de la frontière française.

Côté ciel, on aura encore des pluies éparses sur le sud-est du territoire. Celles-ci pourraient prendre un caractère hivernal et donner quelques flocons au-dessus des 550 mètres, voire une pellicule sur nos sommets.

Retour d’un temps sec partout, en soirée, avec un mercure proche de zéro ce qui permettra aux quelques flocons tombés sur les crêtes de rester. Il gèlera au nord de la capitale et il n’y aura pas plus de 1 à 3 °C ailleurs.

