Policier tué à Schaerbeek: «Le système a bien fonctionné? C’est assez surréaliste»

En quoi des moyens supplémentaires pour la police auraient-ils permis d’éviter cette attaque ? Il n’est pas inutile de rappeler que la police est une cible privilégiée des terroristes islamistes: renforcer le cadre, fournir des moyens supplémentaires, punir sévèrement les violences à l’égard des policiers ne décourageront pas ce type de profil radical et prêt à passer à l’acte.

C’est sous cet angle d’analyse que nous avons retracé le fil des événements et des procédures mises en place avec Michaël Dantinne, criminologue et professeur à l’ULiège.

Michaël Dantinne, avez-vous le sentiment qu’on se trompe de débat lorsqu’on analyse les éléments connus et préalables à l’attaque du 10 novembre ? Le ministre de la Justice estime que les procédures ont été respectées. Pourtant, de nombreux signaux étaient au rouge concernant Yassine M.

Je trouve que le débat s’est totalement égaré avant d’aboutir dans une impasse. Je n’ai pas ressenti cette chape de plomb après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

On ne peut pas considérer qu’un individu vienne dans un commissariat avec tout ce qu’on sait à son sujet et ce qu’il y dit, sorte et mette ses menaces à exécution. Et, qu’ensuite, on dise qu’on a pris les bonnes décisions et qu’on ne pouvait pas faire autre chose.

C’est en ce sens que le rapport du procureur général a été rédigé et transmis au ministre de la Justice. Et que celui-ci l’a ensuite présenté en commission parlementaire dès lundi.

Si, en 48 h, la réflexion est finie, je dis bravo ! Si on considère comme évident qu’un système a bien fonctionné quand un individu comme Yassine M., avec son profil et son passé, réalise son projet, je trouve que c’est assez surréaliste.

Y a-t-il eu une faute dans le chef de ceux qui ont analysé la menace et les risques ce jour-là ?

Il y a peut-être eu des erreurs, propres de l’humain, dans un système général fait de procédures, d’infos, etc. C’est différent et c’est au moins à analyser. Il faut mener cette réflexion. Pas tant pour hier parce qu’on ne peut, malheureusement, pas refaire l’histoire. Mais pour demain.

Que savait-on du profil de Yassine M. au moment de son passage au commissariat et lorsque le magistrat de permanence a pris la décision ?

Vous avez un individu sur la liste OCAM. C’est déjà un "club" très restreint, et ça veut dire quelque chose. Ce fichage est connu au moment des décisions. Mais c’est plus que ça: on peut aussi savoir pourquoi il est sur la liste OCAM ? Pour du prosélytisme en prison. On pouvait aussi, en grattant un peu, prendre en compte l’existence d’un milieu familial connu pour des problèmes avérés de l’ordre du radicalisme fort.

Sa mère aurait été condamnée pour financement du terrorisme (ce que j’appelle l’infraction des mamans). Cet élément a certainement été pris en compte dans l’inscription sur la liste OCAM. Donc, Yassine M. n’apparaît pas juste comme un individu qu’on aurait vu deux fois occupé à faire du prosélytisme en prison.

C’est aussi un délinquant violent par ses infractions et son comportement en prison. Certaines voix expriment qu’il aurait été au contact direct de Benjamin Herman (NDLR: terroriste islamiste qui a tué deux policiers et un passant à Liège en mai 2018) qui, faut-il le rappeler, était avec Nemmouche (terroriste du Musée juif) et ceux des attentats de Bruxelles un des auteurs des trois seuls attentats islamistes avec morts d’hommes en Belgique, depuis 2010.

Toutes ces infos-là, elles sont accessibles, au moment de décider, le 10 novembre, ce qu’on fait avec lui.

Son profil de délinquant aurait-il aussi dû mettre la puce à l’oreille du magistrat chargé de prendre la décision ?

On connaît ce type de trajectoire, de délinquance ordinaire avec virage radical pendant la détention. Même si c’est du passé, ça forme des éléments tangibles, sûrs, connus au moment où, dans le présent, on doit prendre une décision. Et ça doit peser.

Vous relevez qu’il n’a fallu que 34 minutes au magistrat pour prendre la décision après avoir consulté un autre magistrat spécialisé en terrorisme et d’autres référents terro. Pour certains, cette efficacité de communication entre les services n’aurait pas été possible lors des attentats de 2016.

Je veux bien qu’on loue la vitesse de réaction mais c’est quand même très court pour prendre la mesure d’une situation complexe, d’un passé, d’un présent et d’un avenir.

En 34 minutes, comment peut-on récolter toute l’info et l’analyser ? Le type est estampillé par l’OCAM comme "extrémiste potentiellement violent" et il montrera malheureusement que c’est vrai. Mais on ne donne pas la pleine mesure à cet étiquetage. Dans la balance décisionnelle, on donne du crédit à une partie de son discours quand il dit qu’il veut se soigner mais pas à une autre où il dit son projet violent

On a accordé trop d’importance à cette facette de sa personnalité ?

Qui, avec la compétence nécessaire dont seul un psychiatre dispose, a pu correctement évaluer un éventuel trouble psy ? Personne ! On pourrait avoir mis en balance cette "impression" de trouble (et le côté inédit de sa démarche) avec les autres éléments, eux tangibles. Ce sont les premiers, les moins avérés, qui semblent avoir pris le dessus, puisqu’il est décidé de l’amener à l’hôpital sur base volontaire.

Où cela a bien fonctionné, c’est au niveau de l’OCAM qui avait pris la mesure de l’individu.

Les feux étaient au rouge et c’est à ça que sert la liste OCAM. Si on se donne la peine de la consulter, de la dépasser, on voit que ce sont des éléments sérieux.

Un argument apporté par le procureur général dans son rapport, c’est qu’il n’y avait plus eu d’éléments neufs dans son dossier depuis 2019.

En criminologie, il y a la notion du "chiffre noir". On peut encore avoir des choses et des faits sans qu’on le sache.

On sait désormais qu’on a retrouvé de la lecture salafiste à son domicile.. Quand on colle tous les éléments, on a le "parfait" terroriste islamiste. On a mis en balance ce qu’on sait avec une impression – pas un diagnostic médical – et le fait qu’il n’y a plus rien, ce qui est loin d’être sûr. Et c’est finalement cela qui emporte la décision.

Le procureur général a assuré qu’il n’y avait pas de solution juridique possible pour le priver de liberté.

On a entendu d’autres interprétations juridiques, tant sur la possibilité de caractériser une infraction de menace terroriste que sur la possibilité d’une mise en observation urgente et contrainte. Donc, à tout le moins, il y a controverse. Il ne faut pas non plus confondre raisonnement de droit positif, purement juridique, et pratique judiciaire du droit. Je pourrais vous citer plein de lois très connues où l’usage qui en est fait de la loi par les acteurs judiciaires est critiqué depuis de nombreuses années.

Le cœur du problème, celui qu’il faut questionner, n’est pas tant de savoir ce que l’on pouvait ou non juridiquement faire. C’est de savoir ce qu’on voulait faire, face à cette situation globale et, ensuite, de voir comment le faire.

Faut-il dès lors parler de faute du côté du magistrat de permanence ?

Je n’affirme rien du tout, je pose des questions me semblant légitimes. Parmi elles, celle de savoir si, en 34 minutes, on avait les compétences, les avis et le temps de prendre la meilleure décision possible. Aussi de savoir quelles informations étaient disponibles et à qui, et comment on les a exploitées.

Si quelqu’un a fait une erreur, ce n’est pas une faute ; c’est juste la démonstration que tout ça est très humain.

Lorsque les syndicats évoquent une croissance de la violence contre les policiers, peut-on conclure que cet acte terroriste ne doit pas être considéré de la sorte ?

S’en prendre à la police, aux politiques, aux enseignants: c’est un autre vrai débat qui tourne autour de la désacralisation de l’autorité. Ce n’est pas le cas ici où il s’agit de terrorisme. Si quelqu’un pense que l’effet préventif d’une politique "tolérance zéro" va dissuader ce genre d’individus, c’est qu’on n’a pas pris la mesure du radicalisme.

Vous êtes critique sur le fond de cette affaire et sur les débats qui ont émergé par la suite.

Pas tant sur le fond des décisions prises le jour des faits. Là, je m’interroge. Par contre, je suis beaucoup plus sévère sur tout ce qui a été déclaré et mis en place après, dès le lendemain matin. Je trouve qu’on ne se donne pas du tout les moyens d’apprendre. Il y a des limites à l’ouverture généralisée des parapluies. Notamment la limite de la décence due à la mémoire de la victime, à ses proches, à ses collègues.