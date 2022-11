Manifestations en France : des milliers de personnes réclament une loi cadre contre l’impunité des agresseurs de violences sexuelles

Cinq ans après l’émergence du mouvement #MeToo, près de 90 associations, syndicats ou partis de gauche ont appelé à un "raz-de-marée dans la rue pour crier notre colère".

À Paris, plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler vers 14h30 de la place de la République vers celle de la Nation, a constaté un journaliste de l’AFP. "Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère", scandaient des manifestantes, tandis que d’autres criaient "meToo partout, justice nulle part".

Sur des pancartes, uniformément violettes, la couleur emblématique du rassemblement, on pouvait lire notamment "mâle dominant, pour qui tu te prends?", "stop à la culture du viol" ou encore "croire les victimes sauve des vies"

"Ce qui nous met en colère, c’est l’impunité des agresseurs et le mauvais traitement réservé aux victimes" lorsqu’elles déposent plainte, a expliqué à l’AFP Maëlle Noir, membre de #NousToutes qui coordonne l’organisation des défilés.

L’appel à manifester - en amont du 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences à l’égard des femmes -, concernait de nombreuses villes de France, notamment à Rennes, Metz ou Lille.