Des policiers de part et d’autre de la route, à perte de vue. Ce vendredi, en fin de matinée, plus de 2000 représentants des forces de l’ordre, venus de tout le royaume, s’étaient rendus à Waremme pour former une haie d’honneur et ainsi rendre un dernier hommage à Thomas Monjoie, le policier tué à Schaerbeek la semaine passée.

A côté de cette haie d’honneur, longue d’au moins un kilomètre, étaient disposés des haut-parleurs qui diffusaient en direct la cérémonie d’hommage célébrée dans le funérarium Jean François.

Ce qui était le plus frappant, ce vendredi, c’était probablement le contraste. Le contraste entre les mines graves et la personnalité tellement joviale de Thomas. Le contraste entre l’ambiance pesante et les chansons énergiques diffusées pendant la cérémonie, du groupe de musique dont Thomas faisait partie. Le contraste dans les voix, tremblantes, mais qui devenaient souriantes dès qu’elles évoquaient les bons moments passés avec celui qui était un fils, un frère, un amoureux, un ami, ou encore un collègue.

Un épicurien

Et finalement, toutes ces voix se sont accordées pour dire que Thomas était avant tout un épicurien. "Je garderai ces balades avec Oui-Oui, nos soirées en amoureux et ces repas que tu aimais tant partager", se souvient sa compagne Élodie, à propos de celui qui avait "un regard attendrissant et un sourire ravageur".

Une des amies de Thomas garde aussi le souvenir d’un bon vivant. "On formait un groupe, une meute de six loups. On a fait les 400 coups ensemble. Quand on allait à Pukkelpop, tu prenais ton frigo box que tu remplissais de mojito. On l’appelait le Monjoieto." Elle se souvient aussi de leur voyage à Amsterdam, "de cet hôtel miteux et de ces pigeons bizarres". Fanny, une autre de ses amies, garde en mémoire "des sorties dans le carré et des fins de guindaille à refaire le monde".

Quant à son papa, Éric, il est persuadé que le bonheur que Thomas répandait autour de lui leur permettra de passer au-dessus de "la peur de ne pas être à la hauteur avec Élodie, avec ton frère, ta sœur et des grands-parents".

Ses collègues, eux, se souviennent de quelqu’un sur qui il est impossible de se mettre en colère. "Un seul de tes sourires ou des blagues, dont tu avais le secret, nous faisaient oublier pourquoi tu nous avais énervés."

La foule présente en nombre

À l’extérieur du funérarium, de nombreuses personnes assistaient à ces hommages. Certaines d’entre elles ont eu la chance de côtoyer Thomas. "On s’est rencontré quand on était au collège Saint-Louis", détaille Céline Cuypers. Elle aussi garde le souvenir d’un bon vivant. " Il aimait faire la fête. Il se lançait sans cesse dans de nouvelles aventures." Dans la foule, on retrouvait aussi des gens qui n’avaient rien à voir avec Thomas. "Ce qui est arrivé est dramatique, expose Pascale Bertheau. Même si je le connaissais pas, je ne pouvais pas ne pas venir. "

«Un sentiment de révolte»

Pour Jacques Chabot, le bourgmestre de Waremme, pas question non plus de rater ce dernier hommage. "Je l’avais accueilli quand il a commencé son stage à la zone de police Hesbaye en 2018, explique-t-il. On a pris un café pendant 30 minutes. On s’est encore revu plusieurs fois par la suite. On a sympathisé." Ces souvenirs lui inspirent de la tristesse, de la solidarité vis-à-vis des forces de l’ordre, mais aussi un sentiment de révolte. " Il faut tout faire pour que de tels événements n’arrivent plus jamais. Il est aussi grand temps que le gouvernement fédéral comprenne qu’il doit investir dans les forces de l’ordre. Ils sont plus qu’essentiels."

Et puis, vers 13 h, les proches de Thomas Monjoie sont lentement sortis du funérarium. Ils sont montés dans leurs voitures et ont suivi le corbillard jusqu’au cimetière de Limont. Autour d’eux, des milliers de policiers saluaient une dernière fois leur collègue parti beaucoup trop tôt.

