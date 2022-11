Pourquoi encore lire Proust aujourd’hui ?

"Il a un sens satirique et comique extraordinaire, certains passages provoquent des éclats de rire, confirme Charles Dantzig, auteur de Proust Océan. On vit dans un monde très brutal et inattentif aux autres, et Proust est le contraire de cela."

Corinne Maier, qui publie Monsieur Proust, voit dans cette œuvre "une critique sociale cinglante. Ses personnages sont des caricatures dans lesquelles on reconnaît des gens que l’on voit aujourd’hui à la télévision. Et cette galerie de personnages recouvre toute la société. Et puis, c’est un livre complètement barré: le narrateur est obsédé par des trucs négatifs que l’on peut tous ressentir."

Mais, pour autant, son style fait de longues phrases ne constitue-t-il pas un obstacle ? Sa lecture n’exige-t-elle pas une certaine maturité ?

Pour Dantzig, "il est accessible, même s’il demande une légère concentration. Il faut se laisser attraper par le rythme assez lent". Corinne Maier, qui confère aux phrases une dimension "hypnotique", pense qu'"il ne faut pas hésiter à sauter des paragraphes, voire des pages, car il y a vraiment des longueurs".

"Ces phrases sont merveilleusement agencées et claires, au point que, quand on a réglé son pas sur le sien, on le suit sans s’essouffler, s’enthousiasme Thierry Laget. Il faut certes consentir un effort pour commencer à le lire mais, quand le rythme est pris, on est récompensé au centuple par les trésors qu’il nous offre, dont on ne savait pas qu’ils existaient, dont on ne peut plus se passer, car ils nous éclairent sur nous-mêmes comme aucun autre texte ne le fait."