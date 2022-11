Permis à points: le spectre se précise

1. Douze points. L’échelle de points sur le permis serait de 12 mais, à l’inverse de la France où les infractions font perdre des points, le conducteur belge partirait avec un score vierge, et verrait son ardoise se remplir. Arrivé à 12 points, son permis lui serait retiré et le contrevenant devrait suivre une formation à ses frais, visant à changer son comportement. Il ne devra pas nécessairement repasser les épreuves du permis.

2. Récupération. À tout moment, même s’il n’a pas atteint son maximum de 12 points, un conducteur pourrait aussi décider de suivre cette "rééducation", toujours à ses frais. Cela lui permettrait d’effacer 4 points de son mauvais bulletin. Par ailleurs, les points gagnés s’annuleraient automatiquement tous les deux ou trois ans, selon la gravité des infractions commises.

3. Variable. Chaque automobiliste pourra vérifier l’état de son permis de conduire, via une plate-forme en ligne ou sa carte d’identité électronique. Le gain de points variera bien entendu en fonction de la gravité du délit. Le tout est de savoir si les infractions mineures entrent en ligne de compte. Avec la multiplication des radars, des caméras vidéos, et le renforcement des contrôles de police annoncé, l’accumulation des mauvais points risquerait d’être rapidement fatale. En coulisses, on assure que le système vise avant tout les gros récidivistes et les infractions lourdes. Les petits excès de vitesse ne seraient pas pris en compte pour les points.

4. Raisonnable. Le permis à points "à la belge" est donc annoncé "raisonnable et proportionné". Et le gouvernement de rappeler que la Belgique est un des rares pays en Europe à ne pas avoir encore introduit un tel système. Sur les 27 États membres de l’Union, 22 l’ont déjà adopté mais à des degrés très divers, et avec des résultats qui le sont tout autant.