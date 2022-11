Étienne de Poncins, un ambassadeur au cœur de la guerre

Bières belges

Entre-temps, il a fallu quitter la capitale et ses environs bombardés, sous bonne escorte du GIGN (le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale française) et des services secrets français. Une échappée dont l’ambassadeur fait le récit dans un livre palpitant, écrit à hauteur d’homme ( Au cœur de la guerre, tout juste paru aux éditions XO).

Ce 28 février, au soir, le convoi de l’ambassadeur ne comportait d’ailleurs pas que des Français. "Nous sommes plus de cent naufragés, qui se mettent en mouvement pour sortir de la nasse qu’est devenue la capitale ukrainienne bombardée et atteindre la frontière: 54 Français, 35 Italiens, dont le nombre n’a cessé de grimper, 5 Japonais, dont l’ambassadeur, 5 Belges, dont également l’ambassadeur, et 6 Polonais venus là aussi au dernier moment.", écrit Étienne de Poncins. Les Belges en particulier doivent une fière chandelle au GIGN, qui trois jours plus tôt, fut à la manœuvre d’une opération d’extraction "particulièrement périlleuse", l’ambassadeur belge et ce qu’il restait de son équipe étant alors "bloqués dans leurs bureaux en plein centre-ville. La décision a été prise à Paris d’aller les sortir de ce mauvais pas." Ceux-ci sont accueillis pour quelques jours dans les locaux de l’ambassade française ultra-sécurisée par le GIGN. Malgré la tension, la camaraderie est de mise : "Nous voici avec cinq personnes en plus à bord de notre fragile esquif. J’accueille chaleureusement les rescapés et mon collègue et ami Alex Lenaerts (NDLR : l’ambassadeur belge). Comme ils arrivent les bras chargés de bière belge, la jonction se passe aisément."

Entre les lignes ennemies

Mais le refuge français de Kiev est bientôt quitté, vu la dégradation de la situation - à l’époque, les Russes sont aux portes de Kiev. Un convoi d’une quarantaine de véhicules se fraie un chemin entre les check points ukrainiens aux abois. La tension monte d’un cran à 25 kilomètres au sud de Kiev, lorsque le convoi s’immobilise à 3 kilomètres d’une colonne russe. Soudain, écrit l’ambassadeur, "des explosions retentissent à proximité sans que je puisse juger de leur distance. Des balles traçantes, des tirs de mortier et des roquettes passent au-dessus du convoi pour s’écraser plus loin ou à côté. Je vois les lueurs à travers la fenêtre. Le souffle fait légèrement vaciller les véhicules. Notre voiture est secouée à plusieurs reprises. On voit distinctement des éclairs de lumière au-dessus de nous, ou au loin, traversant la nuit."

Finalement, le convoi s’en tire, non sans quelques péripéties. Dans sa voiture, l’ambassadeur s’ "amuse de recevoir", de sa "famille ou d’amis restés en France, des captures d’écran de BFM TV ou d’autres chaînes d’information avec des cartes représentant notre trajet supposé. Le nôtre est très éloigné de celui envisagé par les experts. J’en ris sous cape."

L’ours russe

Passée la frontière moldave, chacun poursuit sa route. L’ambassadeur, entouré d’une petite équipe, repart en Ukraine et prend alors la route de Lviv, où l’ambassade française est momentanément délocalisée. Entre-temps, l’Ukraine résiste vaillamment, forçant les Russes à un repli que ceux-ci annoncent "stratégique". C’est, en réalité, une déroute, le premier tournant de cette guerre qui a commencé à tourner à la défaveur des Russes cet été. De retour à Kiev depuis mi-avril, l’ambassadeur redoute l’orgueil blessé de "l’ours russe", admettant que si Poutine devait commettre l’irréparable, il serait alors, une nouvelle fois, en première ligne.