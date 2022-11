Une journée dans la vie d’une femme

"Ce roman n’est pas du tout autobiographique – j’ai trois fils, un mari différent et ma mère a toute sa tête –, même si j’y ai mis des sentiments personnels, précise-t-elle. Le passage d’un livre à l’autre s’est fait tout naturellement à partir du titre: à la fin de mon premier, je me demandais comment font les gens pour être heureux, malgré leur chagrin et le monde qui tourne parfois si mal. C’est une question que je me pose en permanence. Je trouve que les gens font tout avec une virtuosité, une aisance que je n’ai pas. J’ai parfois l’impression de vivre derrière une vitre contre laquelle je me cogne."

Anne est clairement une privilégiée. Elle mène une vie confortable sans soucis d’argent et sans trop de contraintes de temps, elle a des amies proches avec lesquelles elle communique beaucoup par SMS et un métier enrichissant, malgré une patronne ("Cruella") qui exige qu’elle se mette "au goût des gens" – stars de la télé, sportifs et influenceurs. Ce bien-être apparent n’empêche pourtant pas un réel mal-être. "Dans une société qui glorifie sans cesse le bonheur, où l’on vous intime d’être heureux tout le temps, je trouve qu’il faut laisser beaucoup de place à nos chagrins", plaide l’autrice.

Comment font les gens ? se déroule sur une journée – clin d’œil à Mrs Dalloway de Virginia Woolf – durant laquelle la narratrice fait des allers-retours entre le présent et son passé, se souvenant notamment de la naissance de ses enfants. "Je voulais raconter comment nos pensées s’entrechoquent en permanence. Le présent est sans cesse fracassé par l’appréhension du futur et par des réminiscences du passé, les temporalités se mélangent tout le temps." C’est pour mieux exprimer ce flot continu de pensées, pour donner un rythme "trépidant" au roman que celui-ci n’est pas divisé en chapitres.

Pour s’imposer dans le monde de l’édition, Anna a conscience d’avoir dû travailler "deux fois plus" que les hommes. "Depuis que je suis petite, confirme Olivia de Lamberterie, on me dit que, pour avoir le droit d’y arriver, parce que je suis une fille, je dois être meilleure que les garçons. C’est une vraie injonction de la société. Je voulais en parler sur un ton apaisant, écrire un livre sur la vie des femmes d’aujourd’hui avec des problèmes sérieux et graves, mais racontés de manière légère et joyeuse."

Olivia de Lamberterie, « Comment font les gens ? », Stock, 269 p.