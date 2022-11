Une action à Bruxelles pour en finir avec ce traité qui protège les énergies fossiles

Ce cas, qui est loin d’être unique mais est clairement inique à l’heure où la survie de la planète dépend de la désintoxication de nos économies aux énergies fossiles, est la résultante directe du “Traité sur la charte de l’énergie” (TCE).

Ce traité, des membres de la Plateforme pour un Commerce juste et durable, coordonnée par le CNCD-11.11.11, le dénonceront ce jeudi matin par une action symbolique lors de laquelle "des dinosaures prendront d’assaut la Tour des Finances" indique la coupole des ONG belges. Il s’agit de demander au Premier ministre Alexander De Croo, à la ministre des Affaires étrangères Hadja Labib et à la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, que la Belgique et l’Union européenne se retirent du TCE. Une action similaire a déjà eu lieu lundi lorsque des personnes rassemblées sous la bannière "People Against ECT" ont ciblé le siège de la N-VA et les bureaux de la ministre des Affaires étrangères, "pour dénoncer leurs positions en faveur du TCE".

C’est le contribuable qui paie

Mais que prévoit ce “Traité sur la charte de l’énergie” et d’où vient-il ? Conclu en 1994 entre une cinquantaine de pays (dont ceux de l’Union européenne) il a été élaboré en vue de sécuriser et protéger les investissements dans les énergies (essentiellement fossiles à l’époque). Le contexte géopolitique d’alors le justifiait sans doute, notamment pour sécuriser des investissements des entreprises énergétiques européennes dans les pays d’un bloc de l’Est qui venait de s’effondrer.

Mais, comme le dit Arnaud Zacharie, le secrétaire général du CNCD, ce TCE "apparaît aujourd’hui anachronique, tant la protection des investissements dans les énergies fossiles entre en contradiction avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et du Green Deal européen".

Car même si ce traité protège aussi les investissements dans le renouvelable, il donne les moyens aux entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles de réclamer – devant un tribunal d’arbitrage privé – des dédommagements aux pays qui souhaiteraient bannir celles-ci. Ainsi, l’an dernier, l’Allemagne a dû verser 2,8 milliards à une société suédoise et à plusieurs entreprises nationales au titre des pertes subies du fait de l’abandon de l’énergie nucléaire. Et les entreprises allemandes UNIPER et RWE réclament 1 et 1,4 milliard aux Pays-Bas suite à sa décision d’interdire la production d’électricité avec du charbon d’ici 2030. Ce qui au final revient à faire payer aux contribuables la perte de valeur d’entreprises privées, analyse Arnaud Zacharie. Pire: les pays qui décident de sortir de ce traité (l’Italie l’a fait) y sont encore liés pendant 20 ans via “une clause de survie”.

Ces deux dernières années, des négociations ont eu lieu pour réformer ce traité afin de le rendre plus cohérent avec les objectifs climatiques. Il s’agit notamment de permettre aux pays qui le souhaitent d’exclure progressivement la protection des énergies fossiles. Un mécanisme permettra ainsi à l’UE et au Royaume-Uni de mettre fin à la protection des nouveaux investissements dès août 2023. Mais seulement dans… 10 ans pour les investissements existants. Et seulement après que ce TCE aura été révisé avec un vote à l’unanimité des pays membres. Pour la précédente révision, il a fallu douze ans pour y parvenir…