Ce jeudi, pendant 2 h 30, les syndicats ont rencontré le premier ministre, Alexandre De Croo, ainsi que les ministres de la Justice (Van Quickenborne) et de l’Intérieur (Verlinden). "On a obtenu quelques engagements sur le durcissement du code pénal et la désignation d’un magistrat de référence dans les parquets sur les violences à l’égard des policiers, détaille Thierry Belin, secrétaire national du SNPS. On a déjà la circulaire ‘tolérance zéro’mais on ne l’applique pas faute de moyens. Par contre, on ne parle pas d’augmenter les moyens des parquets. "

Les syndicats sont aussi demandeurs d’obtenir une vue plus précise sur les statistiques de violence. "Les chiffres ne sont pas assez précis, " regrette le SNPS. S’il existe des données pour la police fédérale, "les principaux faits sont commis sur des policiers en zone de police." Pour la CGSP et son représentant, Eddy Quaino, "il faut clarifier les chiffres. Il faut aussi les élargir aux services d’urgences et d’incendie."

Un plan d’action pour le 28 novembre

"La violence contre la police est une chose que l’on n’accepte pas. On a fait des pas en avant mais le travail n’est pas fini", a déclaré M. De Croo à l’issue de la réunion. Un plan d’actions à court terme sera élaboré. D’ici le 28 novembre, date d’une manifestation nationale contre la violence visant la police, le gouvernement reviendra "avec du concret" vers les syndicats.

Parmi les actions qui seront entreprises, certaines viseront l’infraction de rébellion vers les policiers. Le ministre de la Justice se concertera avec le Collège des procureurs généraux pour examiner comment il est possible d’en faire davantage. Il a également assuré que les dispositions du futur nouveau Code pénal réprimant plus sévèrement la violence contre des policiers entreront en vigueur directement après le vote de ce texte au parlement l’an prochain.

"On doit faire une distinction entre les différents types de violences, insiste De Croo Le parquet a été très clair: on ne peut pas accepter la violence contre la police et il faut une tolérance zéro face à elle. Si, de temps en temps, la tolérance zéro n’est pas appliquée dans des dossiers, nous devons voir comme faire pour qu’à l’avenir ce soit bien le cas. "

Une justice plus rapide

Interrogé ce jeudi après-midi à la Chambre, le premier ministre a rappelé que, dans "l’accord gouvernemental, on parle de la tolérance zéro. Le collège des procureurs généraux a publié une circulaire où les violences contre les policiers ne peuvent être classées sans suite. Cela se traduit par une justice plus rapide. Pour cela, il faut que ce soit le cas dans tous les parquets."

Devant ses collègues, le Premier a confirmé l’engagement pris avec les syndicats: celui de proposer un plan d’actions pour le jour de la manifestation policière du 28 novembre.

De Croo: « quelque chose n’a pas fonctionné »

Alexander De Croo s’est montré plus catégorique que ses collègues de la Justice et de l’Intérieur sur les responsabilités liées à l’attaque au couteau du 10 novembre. Pour lui, "c’est clair que ça n’a pas fonctionné. Il y a une enquête criminelle en cours. Elle doit être sérieuse, sans tabous et sans parapluie. Forcément quelque chose n’a pas fonctionné."