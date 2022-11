« Nello et Patrasche », le conte flamand qui a enchanté le Japon

Nous sommes en 1872. Marie Louise de la Ramée, qui signe depuis déjà une dizaine d’années sous le pseudonyme Ouida, se rend en Belgique pour un court séjour. Durant les trois jours qu’elle passera sur place, et durant lesquels elle visitera Anvers, Hoboken et Louvain, elle découvrira une misère qui lui inspirera, à son retour, un roman intitulé Dogs of Flanders. Un ouvrage d’une petite centaine de pages, plus tard rebaptisé Nello & Patrasche, et qui ne connaîtra par de version néerlandophone avant 1987. Si bien que c’est essentiellement par le biais de la tradition orale qu’il sera d’abord raconté aux petits Flamands. Et parmi eux Werner Goelen, alias Griffo.

Pas du Dickens

Le célèbre dessinateur anversois nourrissait depuis quelques années le désir ardent d’adapter ce souvenir d’enfance au format dessiné. Mais se heurtait au refus systématique des éditeurs: "On lui disait que ce n’était pas assez universel parce que ça se déroulait en Flandre", se souvient Marc Legendre, avec qui il a finalement concrétisé son projet aux éditions – francophones – Kennes.

©Kennes Éditions

Très fidèle au roman originel, il met en scène Nello, un petit garçon recueilli par son grand-père, un vieux livreur de lait, à la mort de sa mère, et mu par un rêve: devenir le nouveau Rubens, lui qui possède manifestement un don pour le dessin. Une intrigue que les deux auteurs flamands ont soigneusement conservée, la plaçant par ailleurs dans le contexte, historique, d’une révolution industrielle qui ne faisait pas de cadeau aux miséreux. "Ce qui est ‘‘amusant’’, souligne Marc Legendre, c’est que souvent, on parle de ce conte comme d’une histoire pour enfants… alors que ça n’en est pas du tout une: c’est une histoire très triste, et qui finit plutôt mal. C’est ce que voulait, d’ailleurs, Marie Louise de la Ramée: elle ne voulait pas d’une aventure à la Dickens, romancée, ni avec de l’humour. Mais proposer une quasi photographie d’un lieu et d’une époque."

À part une statue à leur effigie, il n’y a rien à Hoboken. Et pourtant, des tas de touristes japonais y viennent chaque année !

Une époque redécouverte récemment, donc, par une Flandre pourtant assez friande de sa propre culture. Et qui, désormais consciente de la popularité à l’international de Nello et de son chien Patrasche, se sert de ses personnages pour attirer les touristes, notamment asiatiques, à Anvers ou… Hoboken, où des statues des deux héros ont été érigées. "C’est fou, d’ailleurs, sourit Marc Legendre, parce qu’à part cette statue, il n’y a… rien à voir à Hoboken. Et pourtant, plein de touristes japonais et américains y passent chaque année ! Certains pensent même que Nello et Patrasche ont réellement existé."

Griffo/Legendre, Kennes, 104 p., 22.95 €.