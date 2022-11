Le Comité P a-t-il été snobé par la police ?

Dans quelques jours, le procès des attentats de Bruxelles débutera enfin. Cet événement permet de remettre une série d’enjeux à l’agenda. Évaluer quelles leçons ont été tirées au niveau policier suite au 22 mars 2016, ce n’est pas un exercice inutile. Pourquoi Ducarme et Dallemagne étaient-ils furax ? "Parce que le Comité P a dressé un constat de carence ! ", nous rapporte-t-on. La même démarche a aussi été effectuée auprès du Comité R, chargé du contrôle des services de renseignement.

Vraisemblablement, le Comité P n’a pas été particulièrement aidé par les différents services afin d’évaluer l’implémentation des recommandations. "Pour la moitié des recommandations, on ne sait pas dire si elles sont en cours ou pas appliquées."

Mise en place poussive au SGRS et à la DR3

Dans les grandes lignes, le rapport constate que la Sûreté de l’État a bien avancé en tenant compte des recommandations. Ce qui serait moins le cas au SGRS (renseignements militaires) et à la DR3 (section anti-terrorisme de la police fédérale de Bruxelles). La mise en place de banques de données partagées est aussi un peu poussive. "Des choses ont été faites et d’autres – importantes – ne l’ont pas été. Six ans après les attentats, on est loin d’une implémentation totale des recommandations", constate notre interlocuteur.