La fertilité masculine en déclin dans le monde entier, une « menace pour la survie de l’humanité »

Depuis 1973, le taux de spermatozoïde a été divisé par deux : on recensait en moyenne 101 millions de gamètes par millilitres de sperme et ce chiffre est aujourd’hui descendu à 49 millions de gamètes. Surtout, si chaque année, ce taux de concentration a baissé en moyenne de 1,16% depuis 1973, cette baisse s’accélère. Depuis 2000, elle est de 2,64% par an.

Si on connaissait déjà la tendance, une telle brutalité et la présence de cette tendance dans tous les pays du monde présente un problème majeur et nouveau.

Pourquoi les hommes produisent de moins en moins de spermatozoïdes ?

Il est difficile d’isoler une cause en particulier. Les experts qui ont participé à cette étude soulignent avant tout une "altération" de la santé au niveau mondial, et ce dans de nombreux domaines. Interrogés par le quotidien Le Monde, les auteurs de l’étude pointent deux types de causes.

L’environnement et l’exposition à des produits chimiques sont une première explication. Les fameux perturbateurs endocriniens - comme les phtalates ou le bisphénol A - nuisent en général au bon fonctionnement des organes génitaux. C’est aussi le cas des métaux lourds, comme le plomb, auquel l’humain est de plus en plus exposé.

Une autre explication à cette baisse de la fertilité est l’impact du mode de vie : "le tabagisme, l’obésité, le stress, le binge drinking, etc.". Il n’est cependant pas possible de distinguer la part des deux causes, puisqu’elles sont dépendantes l’une de l’autre : les perturbateurs endocriniens jouent aussi sur l’obésité par exemple.

Quelles conséquences pour l’humanité ?

Toujours pour Le Monde, M. Levine, qui a dirigé l’étude, alerte :

« Nous avons entre les mains un problème grave qui, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait menacer la survie de l’humanité.»

Les chercheurs souhaitent donc démontrer l’importance de ce problème, très peu connu, mais qui pourrait à terme avoir des conséquences dramatiques, surtout si la baisse est aussi rapide.

Et les femmes ?

Selon Shanna Swann, qui a participé à l’analyse, le problème est sans doute le même pour les femmes. Il n’y a pas de raisons pour que les capacités génitales des hommes soient plus atteintes que celles des femmes. Il est simplement plus facile d’analyser le sperme : "Il est bien plus difficile de compter des ovules que des spermatozoïdes.".