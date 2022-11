La COP27 coince et va jouer les prolongations

Ce jeudi matin, la présidence égyptienne de la COP a proposé un texte d’une vingtaine de pages pour tenter de relancer la dynamique des négociations qui, des mains des experts et administrations la semaine dernière, étaient passées lundi dans celles des ministres de l’Environnement et du Climat des pays participants.

"Mais ce texte est encore loin d’une ébauche d’accord, c’est plutôt un état des lieux des propositions faites par les différents pays", dit Carine Thibaut. Problème, souligne la conseillère politique de Greenpeace Belgique qui suit les discussions depuis Charm el-Cheikh, le texte “oublie” la proposition de l’Inde et de l’Union européenne sur la sortie des énergies fossiles. Mercredi, John Kerry, l’envoyé spécial des États-Unis pour le Climat avait pourtant apporté sa pierre à l’édifice en proposant une sortie des projets fossiles qui n’ont pas de solution de capture carbone.

Autre déception de ce premier texte égyptien: aucune proposition sur la question des pertes et préjudices.

"Retarder la justice climatique serait un déni de justice", a pourtant encore déclaré ce jeudi la ministre pakistanaise du Changement climatique, Sherry Rehman, au nom du puissant groupe de négociation G77 + Chine, qui a déposé un projet de résolution sur la création immédiate d’une facilité financière dédiée à ces pertes et préjudices.

Un accord à la hauteur n’est pas enterré

"Il y a donc très peu d’avancées et on est plutôt sur un texte proche de l’accord de Glasgow (NDLR: la Cop26) qui était considéré comme un échec", résume Carine Thibaut.

Affirmer que Charm el-Cheikh en sera un également est toutefois prématuré. Ce rendez-vous climatique annuel nous a habitués à des déblocages de dernières minutes. Et même souvent lors des prolongations. Et cette fois encore, la plupart des observateurs parient sur l’approbation d’un texte final entre samedi et dimanche plutôt que ce vendredi.

Et en analysant certains éléments du texte proposé par la présidence égyptienne, il ne faut d’ailleurs pas enterrer toute perspective d’avoir un accord final à la hauteur de l’urgence climatique. Ainsi, le texte souligne que les engagements actuels de diminution des rejets de gaz à effet de serre des différents pays sont loin de permettre de tenir l’objectif d’un réchauffement de 1,5 °C maximum et il appelle à les relever. Il réaffirme d’ailleurs cet objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de 2015 alors que l’Arabie saoudite et la Chine étaient pourtant initialement réticents à cette mention.