Des trains plus modernes sur la ligne ICE Bruxelles-Francfort

Le business souffre

"Jamais les voyageurs n’ont été aussi nombreux à choisir le train pour leurs déplacements entre l’Allemagne et la Belgique, contribuant à la protection du climat. Les choix stratégiques opérés vingt ans plus tôt portent aujourd’hui leurs fruits", se réjouit Richard Lutz, le président de DB. Le succès est partagé entre Francfort, place forte financière, et l’attraction politique et touristique de Bruxelles, capitale de l’Europe.

"Par rapport à 2019, on constate une augmentation de 10% du trafic international, mais c’est surtout les loisirs qui attirent. La reprise est plus lente côté business, en partie à cause du télétravail qui s’est développé depuis la pandémie", souligne Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Partenaire de la DB, l’opérateur belge fournit 50% des conducteurs et une partie des services nécessaires sur cette ligne ICE qui rejoint aussi Cologne, le dimanche, après 20 heures.

Teams ou Zoom concurrents des transports rapides, c’est la réalité de l’après-Covid. Par rapport à l’avion, souvent moins cher, le train a pour lui de rencontrer les objectifs climatiques des gouvernements. "Un ICE sur les rails, c’est deux avions de moins dans les airs", argumente le ministre fédéral des Transports, Georges Gilkinet. "Avec plus de 3600 destinations internationales, dont plus d’un millier accessibles en moins de six heures, Bruxelles se positionne comme une plaque tournante du trafic ferroviaire", se félicite Sophie Dutordoir, la patronne de la SNCB. Qui n’est pas la seule à reconnaître que si le train veut tirer son épingle du jeu, d’immenses progrès sont encore à réaliser au niveau européen.

Simplifier la billetterie

Outre la réduction des coûts, l’effort doit porter sur l’intermodalité et une meilleure compatibilité du matériel, qui passe difficilement les frontières quand les normes techniques, de sécurité ou même d’homologation ne sont pas identiques. Une billetterie plus performante, permettant de circuler aisément sur un réseau européen étendu, serait tout aussi bienvenue. "Sans trains supplémentaires, nous avons augmenté de 20% le nombre de clients en simplifiant le système de tickets", illustre Volker Wissing, le ministre allemand des transports.

Avec son matériel vieillissant, l’ICE allemand n’a pas toujours été en mesure d’offrir le service attendu par sa clientèle, reconnaissent les dirigeants de DB, qui ont resigné pour cinq ans le partenariat avec la SNCB. C’est pourquoi, dès 2024, de nouveaux véhicules seront mis en service entre Bruxelles et Francfort. Outre une augmentation du nombre de places assises, plus confortables, les rames ICE3 Neo sont équipées de vitres laissant passer les ondes téléphoniques, de huit emplacements vélo dans chaque train et d’un accès facilité pour les personnes en fauteuil roulant. Et elles atteignent le 320 km/h.