Coupe du monde 2022: pourquoi il n'y aura finalement (presque) pas de boycott

Au final, même si les motifs ne manquent pas, cela ne veut pas dire que ce tournoi sera boycotté par beaucoup d’acteurs. Au contraire, même. On vous explique pourquoi on en a tant parlé sans passer à l’action.

Les fédérations sportives: « Plutôt influer sur place »

Allons droit au but, pour commencer: aucun joueur sélectionnable pour ce Mondial n’a annoncé qu’il n’irait pas. Si durant la période de qualification du tournoi, certaines équipes comme la Belgique ont porté des messages politiques, principalement autour des questions de droits de l’homme, aucune n’a été jusqu’à renoncer au tournoi. Les maximes imprimées sur des t-shirts étaient d’ailleurs parfois sibyllines: "Football supports change" ou "Les droits de l’homme sur et en dehors de la pelouse ".

Les fédérations auraient pu ne pas envoyer d’officiel, malgré la qualification de leur équipe, mais ça n’est le cas d’aucun des trente-deux participants. "Après avoir discuté avec Amnesty et des syndicats de travailleurs, nous avons choisi d’utiliser ce tournoi pour essayer d’amener du changement sur place, explique Pierre Cornez, l’un des porte-parole de la Fédération belge de football. Même si la situation est loin d’être parfaite, il y a d’ailleurs eu des améliorations pour les travailleurs, comme l’abolition de la kafala, par exemple (NDLR: une loi qui donnait à un employeur un large pouvoir sur les travailleurs). Par ailleurs, nous avons mis sur pied une plateforme de concertation et nous avons informé nos Diables et le staff sur ces sujets. Enfin, nous pouvons vous assurer que les problématiques sont abordées avec les autorités qataries lorsque nous les rencontrons."

La grande majorité des partenaires commerciaux de la Fédération belge, comme Côte d’Or, ING, Jupiler, BMW, Carrefour, etc., a préféré ne pas envoyer de représentant ni proposer à certains clients de les accompagner, comme cela se faisait d’habitude.

Les ONG: « Pas de position sur le boycott »

Quitte à en surprendre certains, les ONG n’appellent pas forcément au boycott. "En réalité, nous n’avons pas de position sur cette question, répond François Graas, coordinateur des campagnes d’Amnesty Belgique. C’est une approche globale, qui dépasse cette Coupe du monde." Amnesty adopte une autre stratégie: "On respecte ceux qui boycottent, mais nous préférons demander aux fédérations, aux sportifs et aux supporters qui vont au Qatar de porter un message sur les droits de l’homme. Si l’on avait appelé au boycott, je suis à peu près sûr que nous n’aurions pas pu organiser une séance d’information avec les Diables rouges au centre national de Tubize en juin ou pu garder contact avec la FIFA." Autre association de premier plan, Human Rights Watch adopte la même attitude, sans se dire pour ou contre le boycott.

Côté citoyens: « Je ne regarderai pas les matchs »

Restent les supporters lambdas. S’ils sont minoritaires, certains ont posé le choix fort de ne pas regarder le tournoi. Patrick, pourtant grand amateur de football, est de ceux-là: "Je ne sais pas si je dois dire que je boycotte, c’est un terme un peu gros, explique ce Liégeois de 42 ans, mais j’ai choisi de ne regarder aucun match. Pourtant, ça me fait mal, car j’ai toujours suivi le Mondial avec plaisir. On vit en permanence des compromis avec ses valeurs, mais là, j’en suis arrivé à la conclusion que je devais renier trop de choses par rapport à moi-même pour regarder ce Mondial. Je ne pousse personne à faire comme moi, c’est une décision personnelle et je compte m’y tenir jusqu’en finale, cela n’aurait pas de sens sinon."

Amaury, 33 ans, qui vit à Bruxelles et est pourtant un amateur de foot, a presque la même approche. "Il y a trop de choses qui me dérangent dans cette organisation: conditions de construction des stades, absurdité énergétique, etc. Je me suis rendu compte que je n’avais aucun enthousiasme à l’approche de l’événement, alors que je regarde d’habitude tous les matchs, pas seulement la Belgique. Et que ça ne me coûterait donc pas grand-chose de ne pas regarder. Ce sera la première fois que je louperai un match des Diables en Coupe du monde en fait. J’ai rencontré des gens qui sont dans le même trip que moi, donc ça a facilité ma décision. Et si les Diables vont en finale ? On verra, peut-être que je la regarderai, je ne sais pas encore."

Ne taxez pas ces deux passionnés de foot de naïfs : "Je sais que ça ne changera rien pour ce tournoi, je fais surtout ça par rapport à moi-même", explique Patrick. "Il faut faire les choses si on en a envie, d’abord. Mais, qui sait ?, peut-être que si les audiences sont en baisse, la FIFA se posera des questions ", lance Amaury.

Ils n’ont en tout cas pas ou peu reçu de retours négatifs sur leur position. "Surtout des gens qui me disent qu’ils auraient aimé avoir la volonté de faire comme moi mais ne l’ont pas trouvée", poursuit Amaury. "Je m’attendais à me faire “troller”, mais ça n’a pas été le cas, se félicite Patrick. Je voulais surtout éviter la division que l’on retrouve parfois sur les réseaux sociaux. Au final, ça a été le cas et j’ai plutôt eu des retours positifs."

Le village des fans annulé

Combien seront-ils à bouder les écrans ? On le saura vite. En attendant, la fédération belge annonçait hier qu’elle annule le village de supporters prévu à Vilvorde, faute de tickets vendus. "The Desert", comme elle l’avait appelé prémonitoirement, n’a pas fait recette. Une chose est sûre: l’engouement est en berne.