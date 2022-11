C’était « Plus belle la vie »

Forcément, pour cette dernière, la production a mis les petits plats dans les grands et c’est la RTBF qui en aura la primeur côté belge, un jour avant France Télévisions. Un événement en deux temps, ce jeudi, puisque Tipik proposera d’abord la diffusion de l’avant-dernier épisode dans le courant de l’après-midi, selon l’horaire habituel du programme (16 h 20), puis le dernier épisode, plus long et aux allures de feu d’artifice, à 20 h 05.

Pourquoi un feu d’artifice ? Parce que cette conclusion, baptisée Sept mariages et un enterrement, constituera – il fallait s’en douter – un concentré de toutes les qualités et défauts du "soap" marseillais: de l’amour, de la jalousie, des trahisons, des rebondissements improbables et une certaine propension à la dramatisation – en plus d’acteurs au talent discutable.

On vous fait le topo: Roland, le pilier du Mistral, a cassé sa pipe, si bien que c’est tout le quartier qui accuse le coup. Pour lui rendre hommage, son fils Kilian décide de se marier avec Betty avec, en prime, une grosse fiesta sur la place du Mistral. Une idée qui fait boule… de neige et donne des envies à d’autres couples d’officialiser leurs unions respectives: le 18 novembre, ils seront finalement sept à se dire oui.

Enfin, si tout se passe comme prévu. Ce qui, bien sûr ne sera pas le cas: Barbara, enceinte, tentera de récupérer le père de son futur enfant, sur le point de convoler ; Francesco pourrait bien louper la cérémonie qui doit l’unir à Francesca en raison d’une garde à vue qui ne tombe pas super bien ; enfin, Luna ne sait plus si elle doit épouser Bastien maintenant que Guillaume, son ex, vient d’à nouveau débouler dans sa vie, amoureux fou d’elle et… amnésique.

Et si vous loupez le rendez-vous, ou que avez envie de bisser, sachez que ce sera déjà rebelote sur France 3 ce vendredi avec la diffusion des deux derniers épisodes à partir de 20 h 15 puis un grand documentaire intitulé La grande aventure de Plus belle la vie, chargé de revenir sur le phénomène à partir de 22 h 50.

Tipik, 16.20 & 20.05