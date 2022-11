Cancer du pancréas: le dépistage est essentiel pour les personnes à risque

"Le taux d’incidence a quasiment doublé en 3 ou 4 ans et il va encore grimper dans les années 2030, précise le professeur Jean-Luc Van Laethem, chef du service d’oncologie digestive à l’Hôpital universitaire de Bruxelles (sites Bordet et Erasme). Auparavant, l’âge était un facteur de risque mais on voit depuis quelque temps ce cancer se développer chez des personnesbeaucoup plus jeunes".

Seulement 10% des patients atteints d’un cancer du pancréas ont un taux de survie de 5 ans. Ce pronostic bien sombre s’explique principalement par un diagnostic trop tardif dans 85% des cas. Raison pour laquelle l’Hôpital universitaire de Bruxelles (ULB) rappelle l’importance d’un dépistage et d’un diagnostic précoce.

"I l ne s’agit pas d’un dépistage de masse comme pour le cancer du sein ou du colon mais d’un dépistage ciblé par rapport au risque individuel des gens, nuance le Pr Van Laethem. L’objectif est de sensibiliser les personnes ayant des facteurs de risque et d’inviter celles présentant des symptômes insidieux à se faire diagnostiquer."

Cibler seulement les profils à risque

Quelles sont les personnes à risque de développer un cancer du pancréas ? Celles âgées d’au moins 30 ans qui souffrent de pancréatite chronique (inflammation du pancréas), celles qui développent un diabète nouveau à l’âge de 50 ans, celles atteintes d’obésité.

Autres facteurs prédisposants: la transmission héréditaire et le contexte familial. "À partir de deux cas de cancer du pancréas dans la famille proche (NDLR: parents, fratrie, enfants), il faut se poser la question du risque surtout s’il y a eu d’autres cancers associés comme un cancer du sein. Avec trois cancers apparentés, il est impératif de se faire dépister."

L’oncologue pointe également les personnes qui présentent des symptômes insidieux, atypiques: "Des patients viennent parfois avec des plaintes digestives banales: ils ont un peu mal au ventre, un peu mal à droite et à gauche… A la fin, on fait des bilans qui débouchent sur un diagnostic de cancer avec métastases."

Analyse génétique et IRM

Le dépistage, réalisé dans des centres spécialisés, permet d’évaluer chez ces personnes le risque de développer un cancer du pancréas.

"On peut procéder à une analyse des gènes s’il y a vraiment un contexte qui se dessine de cancers dans la famille ou bien faire une IRM (NDLR: imagerie par résonance magnétique) du pancréas. La résonance magnétique est très utile car cela montre des anomalies, notamment la présence de petits kystes. Ceux-ci peuvent être tout à fait bénins. Ils pourront faire l’objet d’un suivi en fonction de leur taille et de leur localisation. Si les kystes évoluent de manière défavorable, ils seront prélevés un peu comme on enlève les polypes au niveau du côlon."

Traitement: chirurgie et chimiothérapie

Lorsque des lésions précancéreuses, sous forme de kystes ou autre, sont détectées, elles sont enlevées. Le patient se voit administrer une chimiothérapie après l’intervention et, de plus en plus souvent, dans les jours qui précèdent celle-ci.

"L’immunothérapie qui donne de bons résultats avec les mélanomes, des cancers du poumon ne marche pas pour le cancer du pancréas. La thérapie ciblant certains gènes reste très limitée. Elle ne s’applique pas aux tumeurs assez compliquées sur le plan des gènes."

En cas d’intervention précoce, le taux de survie à 5 ans est de 20 à 30% mais cela ne concerne malheureusement pour l’heure qu’un patient sur cinq. "D’où la nécessité de rappeler aux personnes à risque de se faire dépister pour permettre un diagnostic précoce et augmenter ainsi leurs chances de survie", martèle le professeur Van Laethem.