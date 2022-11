Mais on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour se soigner, d’autant qu’il n’existe pas de titre d’allergologue reconnu. Il y a cependant des pneumologues, dermatologues, ORL, pédiatres et internistes qui suivent une formation spécifique à l’étranger, "ou le certificat en immuno-allergologie qui a été créé à l’ULB en 2001 ", précise le Pr Olivier Michel (ULB), qui enseigne pour le certificat et a mis son expertise au service du Conseil supérieur de la santé (CSS) pour ce rapport sur les allergies alimentaires.

Pas de tests IgG pour les allergies

Il y a un engouement pour les tests IgG – des dosages sanguins – pour tester d’éventuelles allergies. Ces tests, de même que les tests basés sur la bio-résonance ou des analyses de cheveux, sont souvent plébiscités par les médecines alternatives. Ils peuvent coûter plusieurs centaines d’euros, sans remboursement. Ils sont "dépourvus de base scientifique démontrée", rappelle le CSS.

Le CSS met en garde contre les tests inappropriés, les interprétations trompeuses et un manque de connaissances, qui "conduisent à des diagnostics erronés". "Cela se traduit par une inquiétude inutile pour les patients, qui tentent de poursuivre des régimes d’éviction parfois coûteux, au détriment de leur qualité de vie ", dit le Pr Michel. Il souligne que chez un enfant en pleine croissance, cela peut entraîner des carences.

Consulter un spécialiste

Si vous pensez réagir anormalement à un aliment, parlez-en d’abord à votre généraliste, dit le CSS. Si la suspicion subsiste à l’anamnèse, il vous référera à un spécialiste.

Si des immunoglobulines doivent être testées, c’est bien des IgE qu’il s’agit, par le biais d’une prise de sang. "Pas un dosage d’IgE totales, car cela n’apporte pas d’information pertinente, précise le Pr Michel. Mais le dosage des anticorps impliqués dans les manifestations alimentaires."

Le CSS ajoute que la sélection, l’analyse et l’interprétation des tests doit être confiée à des médecins spécialisés disposant d’une expertise théorique et clinique approfondie en allergologie.