Alexander De Croo sur le budget 2023: « Je regrette cette erreur matérielle »

La N-VA (opposition) faisait remarquer en début de semaine que le déficit serait plus important que prévu pour 2023 et passerait à 3,4% du PIB, soit 1,7 milliard de plus.

Des chiffres communiqués par la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) au Parlement, bien différents des 2,9% annoncés en octobre par le gouvernement et fournis à la Commission européenne donc. Eva De Bleeker aurait pris en compte la baisse de la TVA à 6% sur l’énergie, alors qu’elle n’aurait – semble-t-il – pas dû le faire.

Si entre-temps, la secrétaire d’État a effectué une courbe rentrante – suite à une remontrance du Premier ministre -, expliquant la hausse du déficit par un "excès de prudence", le "mal" était fait: elle décrédibilisait le gouvernement, risquait d’attirer l’attention de la Commission européenne – qui s’apprête à rendre un avis sur le budget belge – et faisait le jeu de la N-VA, bien décidée à mitrailler ce jeudi à la Chambre la gestion budgétaire de la Vivaldi.

Sans surprise, sous les yeux de la secrétaire d’État assise au premier rang, Alexander De Croo a essuyé les tirs venus des bancs de l’opposition.

"Votre secrétaire d’État a tordu le cou à vos mensonges", a lancé le député Sander Loones (N-VA) qui invitait une heure plus tôt, lors d’un débat sur les comptes des administrations publiques, Eva De Bleeker "à continuer à montrer la réalité. Vous vous êtes présentée comme une “dame de fer”. Prouvez que vous méritez ce titre !".

"Qui dit la vérité ? Le Premier ou la secrétaire d’État ?", a poursuivi Marco Van Hees (PTB). "Pourquoi ne pas intégrer la TVA à 6% dans les tableaux ?, s’est demandé Catherine Fonck (Les Engagés). Le gouvernement n’a-t-il finalement pas l’intention de le faire ?"

« Une mesure neutre »

"Je regrette cette erreur matérielle et ce genre d’erreur peut être évité", a d’emblée réagi le Premier ministre devant les parlementaires, expliquant que la note explicative de la secrétaire d’État – envoyée au Parlement – ne correspondait pas aux notifications budgétaires ni à la loi-programme. Or ce qui se trouve dans ces deux derniers documents, "ce sont les décisions prises par le gouvernement", a indiqué le Premier.

"Dans le justificatif, on aurait pu croire que des mesures provisoires (aides énergie et provision Ukraine) sont permanentes. Si ces aides sont nécessaires, elles sont temporaires. Une fois que la crise diminuera, ce sera fini."

Quant à la TVA à 6% sur l’électricité et le gaz (prolongée pour l’instant jusqu’en mars 2023): "nous avons la ferme volonté de faire en sorte que cette TVA à 6% devienne permanente. Mais quand celle-ci le sera, elle sera compensée par une réforme des accises." Et ce, afin que l’opération soit neutre budgétairement, a assuré Alexander De Croo, en ajoutant que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) est attendu en décembre avec une proposition en ce sens.

Voilà pourquoi le déficit resterait à 2,9%, et non 3,4%. Car intégrer le coût de la baisse de la TVA à 6% dans le budget ne serait pas logique en raison de la réforme des accises attendue.

En réaction, l’opposition a critiqué le fait de compenser la baisse de la TVA par des accises – un "camouflet" pour la population – et regretté notre place de "champion" européen du déficit budgétaire.