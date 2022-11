Policier tué à Bruxelles: Yassine M. ne voulait pas tuer de femmes et d’enfants

En commission parlementaire Intérieur et Justice, le ministre avait rapporté ce lundi le contenu des conclusions. Le document de 13 pages rapporte trois témoignages de policiers qui ont été confrontés à Yassine M., auteur présumé de cette attaque au couteau.

Le premier policier rapporte que l’individu raconte avoir "vécu une vie difficile […] Il explique encore qu’il a dû grandir et faire sa vie avec une ‘tache’, une étiquette qui n’était pas la sienne et que cela avait été complique de se construire. Suite à ça il dira qu’il a développé une haine contre la police et qu’il pense à commettre un attentat à son encontre. Il précisera cependant qu’il ne tient pas à tuer des femmes et des enfants. Il dira également qu’il ne veut pas ressentir ce genre de chose, qu’il ne veut pas avoir ce genre de pensées et qu’il pense avoir besoin d’aide. Il dit également qu’il aimerait avoir une vie normale, pourrait se marier et avoir des enfants, mais qu’avec ces pensées cela n’est pas possible. "

Il voulait changer de vie

Le témoignage du second policier, qui a notamment déposé Yassine M. à l’hôpital Saint-Luc rapporte que celui-ci désirait "changer de vie." "En arrivant dans un local de notre commissariat, M. a déclaré savoir que nous le suivons depuis des années, que tout le monde connaît sa vie privée, et que tout a été révélé au grand jour. Il dit que sa vie va être difficile maintenant que tout le monde sait ce qu’il comptait faire à la société, les gens vont le reconnaître dans la rue. Il demande si, quand il ira à l’hôpital, tout le monde saura ce qu’il a, pourquoi il y est. Il dit également qu’il ne voulait plus penser aux regards des autres, qu’il doit penser pour lui, mais ça ne va vraiment pas être facile […]. Je pense que M. veut effectivement changer de vie et se" ranger ". Lors de notre arrivée à l’hôpital, M. déclare qu’il devra changer de ville enfin de ne plus être entouré des mauvaises personnes, pour qu’il puisse changer, avoir une meilleure vie. Il veut des enfants et se marier. Il veut guérir psychologiquement et physiquement, car son psychologique a pris le dessus sur son physique. "

De mauvaises expériences avec la police

Enfin, le troisième policier confirme que Yassine M. " a une haine contre la police et que suite à cette haine il a/il a eu plusieurs fois envie de faire des attentats contre la police. […] Il précise dans ses paroles qu’il ne veut pas avoir ce genre d’idée, qu’il a besoin d’aide. Il souhaite avoir une vie normale, se marier, avoir des enfants.

Celui-ci explique qu’à cause de mauvaises expériences avec la police quand il était plus jeune, il a la haine contre eux. Cela engendre chez lui des idées d’attentats contre la police. Aujourd’hui tout le monde le regarde comme une balance, mais il veut pouvoir se ranger et avoir une vie de famille. "