Les pays pauvres fustigent l’inaction et réclament des fonds

La première ébauche de déclaration finale publiée dans la nuit de lundi à mardi n’est qu’une liste à puces, avec toutefois la réaffirmation en quelques mots de certains principes disputés comme "l’urgence d’agir pour que l’objectif de +1,5 °C reste du domaine du possible".

L’accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement nettement en dessous de +2 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, si possible +1,5 °C. Alors que chaque dixième de degré entraîne une multiplication des catastrophes climatiques, les signataires de l’accord s’étaient engagés l’an dernier à la COP26 à "maintenir en vie" l’objectif le plus ambitieux.

Mais selon des observateurs, l’Arabie saoudite et la Chine ont fait savoir leur réticence, déjà exprimée par le passé, à voir à nouveau cette référence dans le texte final, alors que le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de 2,8 °C.

Le groupe G77 + Chine, qui représente plus de 130 pays émergents et pauvres, a présenté mardi son plan pour la création d’un "fonds pour aider les pays en développement à couvrir les coûts pour faire face aux pertes et dommages non économiques et économiques".