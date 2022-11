Les finances des hôpitaux plus que jamais dans le rouge

1. Reprise post-Covid trop faible

On s’en souvient : avec la pandémie, l’activité des hôpitaux s’était fortement contractée en 2020. Les soins non urgents avaient été drastiquement réduits pour réserver une place suffisante aux patients atteints du Covid. Les admissions classiques et les hospitalisations de jour avaient alors chuté de 18,2%. Le problème, c’est que l’activité hospitalière n’a toujours pas renoué avec ses niveaux d’avant-crise. Ainsi, les admissions classiques (avec nuitée) accusaient encore un retard de 9,3% en 2021 et de 8,6% au premier semestre 2022, par rapport à 2019. Sans surprise, cette diminution des admissions a une incidence sur le taux d’occupation des lits, qui a chuté de 72,1% en 2019 à 64,7% en 2021. Notons tout de même que les hospitalisations de jour remontent plus rapidement que les hospitalisations classiques.

2. Pénurie criante de personnel

La pénurie de personnel représente un véritable "casse-tête pour les hôpitaux", souligne Belfius. Elle entrave aussi l’efficacité du secteur. Dans le détail, le pourcentage d’emplois vacants s’élève en moyenne à 4,5% de l’effectif total du personnel. Cela signifie, concrètement, qu’il y aurait pas moins de 4690 emplois manquants dans le secteur, soit une hausse de 36% par rapport à 2019, prise comme année de référence. Les fédérations hospitalières confirment ces données: "Le souci de pénurie s’est vraiment accentué depuis la crise du Covid. Le personnel est allé au front, on lui a promis d’injecter des ressources supplémentaires. Mais in fine, celles-ci ne viennent que pallier une forme d’épuisement et de démotivation du personnel", observait Christophe Happe, directeur de la fédération Unessa (fédération d’accompagnement, d’aide et de soins aux personnes en Wallonie et à Bruxelles), lors de la présentation du rapport.

Autres signes inquiétants : le recours au personnel intérimaire a progressé de 75% depuis 2019, tandis que le taux d’absentéisme a atteint près de 10% en 2021. "Cette situation très tendue au niveau des ressources humaines pèse sur le fonctionnement de l’hôpital et peut aller, pour certaines institutions, jusqu’à la fermeture d’unités de soins, avec des conséquences non négligeables sur le niveau d’activité et donc, sur le chiffre d’affaires de l’établissement", relève Belfius.

3. Équilibre fragile

Malgré ces éléments peu réjouissants, la structure financière des hôpitaux reste globalement saine. En 2021, le chiffre d’affaires des hôpitaux a même progressé de 9,8% par rapport à 2019. Mais si le secteur est parvenu à garder la tête hors de l’eau, c’est principalement grâce aux aides fédérales. En 2020, le gouvernement est notamment intervenu pour compenser la perte financière liée à la baisse d’activité. Pas moins de 2 milliards d’euros ont alors été injectés. Sans ces avances de trésorerie - qui devront toutefois faire l’objet d’une régularisation en 2023-2024 -, une majorité d’hôpitaux se seraient retrouvés dans le rouge.

D’un autre côté, les coûts ont augmenté, et à un rythme légèrement plus soutenu que le chiffre d’affaires (+10%). Si les coûts d’exploitation grimpent, c’est notamment en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques et médicaux (masques buccaux, tests Covid, etc.), qui avaient déjà subi une importante progression en 2020.

Si cet état des lieux est évidemment alarmant, les acteurs du secteur ont désormais les yeux rivés sur 2022 et 2023 (lire ci-contre), qui ne laissent malheureusement entrevoir aucune éclaircie.