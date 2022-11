Le livre d’entretien de Numa Sadoul avec Franquin est enfin réédité: « Ça a été le couronnement de ma carrière »

Isabelle Franquin aux manettes

Ce dernier, aujourd’hui âgé de 72 ans, donc d’un peu moins à l’époque, est devenu avec le temps le grand spécialiste de l’exercice. Quand il a finalement "mis le grappin" sur Franquin, après 10 ans d’un gentil harcèlement et la complicité de la famille du dessinateur, il comptait d’ailleurs déjà un certain Hergé à son "palmarès".

Avec Hergé, c’était différent: il n’était pas mon ami, et il y avait une grande différence d’âge entre nous

L’expérience sera pourtant totalement différente. "Déjà, Hergé était mon premier, se souvient-il. Je n’avais pas encore la technique, je faisais mes gammes, j’apprenais le métier. Et puis, Hergé n’était pas mon ami, il y avait entre nous un plus grand écart d’âge. C’était différent avec André, avec qui j’entretenais des relations proches, un peu comme avec Jean Giraud (NDLR: alias Moebius) plus tard. Mais avec Franquin, c’est ce que je pense être le couronnement de ma carrière d’intervieweur."

André Franquin, ou la passion des parcmètres. ©Glénat

Le livre qui en a résulté, baptisé Et Franquin créa Lagaffe, est quant à lui devenu une pièce de collection, totalement introuvable et dont beaucoup guettaient la réédition… que voici enfin chez Glénat: "Ce livre est un petit miracle pour moi: pour qu’il (re)voie le jour, et le faire revivre, on a dû mouiller notre chemise."

À Nice en 1970, avec Morris, Roba et Peyo. ©Glénat

En cause: des "incompréhensions" avec les ayants droit, désormais gommées au point que c’est Isabelle Franquin elle-même qui s’est occupé du "chantier": "Elle a entièrement supervisé cette réédition: je lui ai donné les clés, c’était même… la seule condition pour que ce livre sorte", reconnaît Numa Sadoul.

Docile… et révolutionnaire

On y retrouve, et avec grand plaisir, un André Franquin manifestement détendu, en confiance, et désireux de se confier, lui qui, pourtant, "n’aimait pas parler de lui ". Une nature qui tranche avec le côté militant qu’il a souvent glissé dans son œuvre, notamment via Gaston Lagaffe, fainéant mais pacifiste, en plus d’être écolo avant l’heure.

C’est dans Gaston qu’il a mis le plus de lui-même

"Lui qui était, dans la vie, quelqu’un de docile, et qui se définissait comme tel, a mis dans Gaston tous ses penchants révolutionnaires, rappelle Numa Sadoul. C’est pour ça qu’il ne souhaitait pas que Gaston lui survive (NDLR: voir ci-contre) : parce que c’était son travail le plus personnel, qu’il a mis dans Gaston tellement de lui-même qu’il n’imaginait pas que quelqu’un d’autre soit même capable de s’en emparer."

« Et Franquin créa Lagaffe », Numa Sadoul, Glénat, 432 p., 39 €.