L’affouage : le retour en force d’un droit ancestral, en eaux troubles (vidéo)

L’abattage a eu lieu en avril mais les bois sont encore au milieu de la forêt. "Il faut rapidement venir le chercher car il risque de prendre la chaleur en été puis l’eau en automne", conseille François Deneufbourg, responsable du développement économique à l’office économique wallon du bois.

À la recherche d’acheteurs

L’affouage, en Ardenne, "c’est culturel, un passe-temps courant. Ici, on va au bois, comme au BW, on va au golf", rigole François Deneufbourg. Au-delà de la caricature, l’affouage est une pratique qui fait son grand retour après être tombée presqu’en désuétude. Il y a quelques années encore, il fallait s’y prendre à plusieurs fois pour trouver des acheteurs. "Il y a 2 ans, 600 stères avaient dû être remis en vente", indique Matthieu Braun, garde forestier au DNF.

Ces lots sont tirés au sort et les habitants sont invités à se manifester, sur base de l’ordre alphabétique.

Les personnes ont alors un an pour venir ramasser les lots qui leur ont été attribués. Certains faisant appel à des professionnels pour récupérer les bois.

Toutes les communes wallonnes disposant de bois ne pratiquent plus l’affouage. "Cette pratique avait été abandonnée il y a un certain nombre d’années. Cette pratique est tombée en désuétude par le manque d’intérêt de notre population", confiait l’échevin du patrimoine forestier d’Attert.

Pourtant, l’affouage suscite bien des envies. Des personnes sentant la bonne affaire n’hésitent pas à démarcher les familles bénéficiant de ce droit. À Vresse-sur-Semois, il y a quelques années, la Commune avait réduit les parts réservées à l’affouage, passant de 900 à 600, pour limiter les abus et l’alimentation d’un marché noir. En août 2022, le règlement de l’affouage a à nouveau été revu afin de permettre au personnel du Département de la Nature et des Forêts d’avoir plus de moyens de contrôle et de faire respecter ce principe simple: "Une part pour soi, pas pour les autres ". Dans le compte-rendu publié par L ’Avenir Namur, l’objectif était clair : "En adoptant cette nouvelle réglementation, la Commune veut se donner, à elle et aux agents du DNF, les moyens de réagir face aux personnes qui en font du commerce." Mais la modification avait fait débat : "Et les personnes âgées dans tout cela! Le marchandage qui se faisait jusqu’ici ne sera plus possible. Vous allez pénaliser tout le monde à cause de quelques personnes." Preuve que l’affouage reste un sujet délicat.