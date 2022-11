Coupe du monde : trop risquée pour les annonceurs ?

"En termes d’assortiment, on a quand même pas mal de choses. Les marques nationales sont bien présentes. Par contre, en ce qui concerne l’ambiance en magasin, on est effectivement sur un mode mineur, explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. Ceci est notamment dû à la saisonnalité. Chez nous, les fêtes de fin d’année priment sur la Coupe du monde. Par ailleurs, nous ne sommes pas sourds à la controverse concernant l’organisation de l’événement au Qatar, ainsi qu’aux problèmes de traite des êtres humains qui en découlent." Pour l’enseigne, l’association de ces différents éléments justifie une approche plus sobre que d’habitude en matière de communication.

Chez Carrefour, sponsor de la Fédération royale belge de football, on précise que "l’activation marketing est entièrement centrée sur les Diables rouges et les Red flames, sans aucune référence au tournoi." Selon l’entreprise, les autres marques sponsors de la compétition mettent également en avant les produits à l’image des Diables. Ces derniers sont toujours placés en évidence: à l’entrée des magasins, en tête de gondole et au centre des allées principales, indique Carrefour.

"Les produits présents en magasin visent plutôt à soutenir l’équipe nationale, on n’évoque pas la compétition en elle-même", confirme Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. À l’image de Colruyt, l’engouement reste cependant mesuré. "Nous ne sommes pas sponsors, on reste sur le même plan que d’habitude. Il y a bien quelques actions de grandes marques, comme Coca-Cola par exemple." Mais la mise en avant s’arrête là. "En ce qui concerne l’organisation de la compétition au Qatar, nous n’avons pas à prendre position dans un sens ou dans un autre [...] Cela dit, on ressent tout de même le conflit interne des clients par rapport à cette Coupe du monde."

Un transfert de valeurs

Sans chiffres précis, il apparaît toutefois que les annonceurs et les grandes enseignes ne sortent pas l’artillerie lourde pour cette Coupe du monde. Le contexte s’y prête sans doute plus difficilement. "On peut effectivement avoir le sentiment d’un marketing moins prononcé pour cette compétition", observe Karine Charry, professeure de marketing à l’UCLouvain.

La notion d’image de marque est ici prépondérante. "Lorsque vous faites du sponsoring, que votre marque soutient un événement sportif ou autre, il y a un transfert de valeurs qui s’opère. Toutes les images, tout ce que vous associez à la marque et à l’événement vont être transférés de l’un à l’autre." Cela concerne évidemment les aspects positifs comme négatifs. Les possibilités de gain comme de déroute en termes d’image sont non négligeables. "Pour l’événement sportif, si vous pensez à notre équipe de football et que vous l’associez à une marque, forcément, des éléments positifs vont en ressortir." À l’inverse, les personnes sensibles aux problématiques des droits humains et aux enjeux climatiques, liés au Qatar, risquent également d’associer ces aspects au sponsor. "On a évidemment le même processus de transfert qui s’opère dans l’esprit des consommateurs [...] Je pense que c’est un élément important qui, d’après moi, peut certainement représenter un risque pour les marques." Les annonceurs doivent donc faire preuve de vigilance dans leur campagne de communication.

"Ensuite, le second élément qui pourrait justifier ce marketing un peu plus ténu est la diminution du pouvoir d’achat." En période de crise, le consommateur coupe dans certaines dépenses jugées plus accessoires. Certaines marques ont donc peut-être aussi revu leur budget marketing à la baisse. "Même s’il n’y a pas de grand bouleversement à ce niveau-là."

Les annonceurs ont-ils toutes les bonnes raisons de se tenir à distance de l’événement ? "C’est difficile de savoir ce qui va primer dans l’esprit des supporters et des consommateurs", affirme Karine Charry. Je pense néanmoins que tout le plaisir associé à la Coupe du monde sera bien souvent supérieur aux aspects négatifs, pourtant largement relayés. Car on oppose ici un élément affectif très fort, qui procure beaucoup d’émotions positives, à des éléments d’ordre plus cognitif, et liés à la durabilité, aux droits humains, etc. Lorsque le supporter sera dans la tension, dans l’émotionnel, ces problématiques seront certainement moins présentes... "