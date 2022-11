Aller voir le foot au Qatar, mais loin des chameaux

M. Widdowson était lui-même ce mardi au Kenya, pour étudier ce virus dans la population des chameaux. "Mais le MERS est différent en Afrique du Nord. Par rapport à la version qui sévit en péninsule arabique, il est moins transmissible à l’homme. Au Kenya, la plupart des chameaux ont des anticorps. Mais les commerçants, qui sont 7 jours sur 7 avec eux, ne sont pas malades."

Le taux de mortalité du MERS est de 35%. "On pense que ce taux est probablement surestimé, car c’est le taux de mortalité dans les cas sévères, qui sont identifiés. Il est probable que les cas bénins passent sous le radar."

Du chameau à l’homme

MERS est un virus zoonotique, qui touche principalement les camélidés (donc aussi les dromadaires), et peut se transmettre à l’homme. "Principalement par contact direct entre l’homme et le chameau, précise M. Widdowson. Mais il y a un risque, plus faible, de transmission par le lait cru, par l’urine, qui est parfois utilisée, ou la viande de chameau mal cuite."

Les signes cliniques habituels de la maladie sont la fièvre, la toux et un essoufflement. La présence d’une pneumonie est fréquente. Des symptômes gastro-intestinaux, comme la diarrhée, ont été également signalés, selon l’OMS.

Pas risqué dans les stades

La transmission d’homme à l’homme se fait par voie aéroportée, comme dans le cas du coronavirus. "Mais elle n’est pas aussi transmissible que pour le Covid-19. On ne peut pas craindre de grosses contaminations dans les stades ", rassure Marc-Alan Widdowson. La maladie touche forcément davantage les malades chroniques et les personnes immunodéprimées, mais elle peut être sévère à tout âge.

Est-ce que les fans de foot risquent de ramener le MERS chez nous ? S’ils vont près des chameaux, c’est possible. "Il y a eu une énorme épidémie en Corée – avec de nombreux morts – ramenée par une personne qui avait séjourné dans la péninsule arabique. La maladie s’est aussi exportée en Europe: il y a eu des cas en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Toujours des personnes qui avaient eu des contacts avec des chameaux."

Si vous allez au Qatar, évitez donc les chameaux. Car il n’y a pas de traitement magique contre le MERS-CoV. "On soigne les symptômes, dit l’épidémiologiste. Il n’y a actuellement pas de vaccin prêt à être employé non plus, d’autant que c’est un marché de niche. Mais il est important d’avoir un “candidat vaccin” prêt aux trois quarts, pour le jour où le virus serait plus transmissible."