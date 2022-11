Quand il se lève ce matin-là, Antoine ne le sait pas encore, mais c’est la dernière fois qu’il voit sa femme en vie. Nous sommes le 13 novembre 2015, et ce soir-là, des terroristes prendront d’assaut le Bataclan, laissant Hélène sans vie, et Antoine seul avec son deuil, et son petit garçon orphelin.

Contre toute attente, il oppose pourtant cet amour paternel à la haine des assaillants.

Ce qu’on en pense

Il y a donc désormais un label "films post-attentats". Et après le musclé Novembre, puis l’assez juste Revoir Paris, voici donc venu l’heure des premiers ratés avec cette adaptation d’un essai écrit par Antoine Leiris, dont le film raconte l’histoire, vraie et tragique. Vraie et tragique: on a d’ailleurs l’impression que ces deux mots viennent résumer l’intégralité de ce film qui, planqué derrière un sujet inattaquable, ne se résumé qu’à un long chemin de croix vers le pathos facile et des larmes arrachées de force au spectateur, qui a la désagréable impression de se trouver à un enterrement où, l’espace d’une cérémonie, le défunt semble paré de toutes les qualités du monde. Et où toute critique serait forcément déplacée. Parce que c’est grave. Parce que c’est triste.

Rien, pourtant, ne tient debout dans ce long-métrage. À commencer par le couple formé par Pierre Deladonchamps et (surtout) Camelia Jordana. Mais c’est surtout du côté du fond que cloche le film du cinéaste allemand Kilian Riedhof. Qui, non content de nous emmener (re)faire avec lui ce pénible chemin de croix, ne propose aucune véritable hypothèse permettant de comprendre ce qui pousse son héros solitaire et solidaire à se montrer si magnanime avec ses bourreaux.

Drame de Kilian Riedhof. Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin et Christelle Cornil. Durée: 1 h 42.