Squatteurs ?

Depuis l’abandon du site, de l’eau a coulé sous les ponts à Bavière et, aujourd’hui, le pôle culturel provincial trône au milieu de cette ancienne friche, sans parler des logements qui se dressent déjà nombreux face à la Dérivation. Une partie de l’hôpital, située à l’angle du boulevard de la Constitution et de la rue des Bonnes Villes, subsiste toujours. Il s’agit de l’ancienne entrée et de la chapelle Saint-Augustin ; avec la façade classée de 1895. Pour cette partie toutefois, aucune reconversion concrète n’a pu être mise en place et ce vestige de Bavière est devenu un lieu privilégié des squatteurs… En 2010 déjà puis en 2017, des incendies causés par leur présence avaient déjà été observés. Ce lundi, l’enquête se dirigeait vers une piste identique (à confirmer)…

Cette fois, c’est la partie du bâtiment située le long du boulevard de la Constitution qui fut la proie des flammes. Pas question pour la trentaine de pompiers sur place d’intervenir autrement que par l’extérieur du bâtiment ce dimanche, les risques d’effondrement étant trop élevés. Si l’incendie fut assez rapidement circonscrit, la toiture est totalement partie en fumée…

Mesures de sécurité

Dès ce dimanche soir, un périmètre de sécurité a été mis en place le long du bâtiment, du côté du boulevard de la Constitution. Un périmètre qui reste aujourd’hui d’actualité tant que les rapports des experts ne sont pas connus.

"Le bureau contacté par la Ville doit permettre de savoir quelles sont les mesures à prendre pour la sécurité", nous confirmait-on ce lundi à la Ville de Liège, "un contact a également été pris avec le propriétaire, dans le cadre d’éventuelles interventions pour la sécurité publique".

La démolition du bâtiment n’est donc pas actée mais cette option est aujourd’hui clairement sur la table…

LIEGE. L'ANCIEN HOPITAL DE BAVIERE AU LENDEMAIN DE SON INCENDIE. Michel Tonneau ©MICHEL TONNEAU