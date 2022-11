Vaccins anticovid : encore des couacs

Fin octobre, Movianto et le SPF santé publique se sont d’ailleurs fendus d’une présentation en grandes pompes, après des mois de passes d’armes juridiques entre le fédéral et l’ancien prestataire, Medista, furieux d’avoir été écarté du contrat qui le liait à l’État.

Pourtant, il semble que le SPF santé publique doive encore compter sur Medista, qui conserve encore pour le compte de l’État, la majorité des doses commandées.

La raison ? La transition avec le nouveau prestataire "cafouille", explique-t-on du côté des Régions, qui ont eu du mal à gérer la fin de la campagne de la campagne de vaccination automnale alors même que les centres de vaccinations fermaient.

En conséquence, le nombre de points de livraison a augmenté, et visiblement, Movianto n’arrive pas à suivre, quand bien même l’entreprise ne livre pour l’instant que les vaccins destinés aux enfants.

Incidents

Même si les accrocs ne sont pas gravissimes, il apparaît que des dizaines d’incidents sont signalés quotidiennement sur les livraisons opérées par Movianto, ce qui a le don d’agacer les Régions. Cette inquiétude se comprend aisément ; d’ici janvier, il est prévu, nous revient-il, que le fédéral passe la main à aux Régions en vue d’assurer seules les futures campagnes de vaccination anticovid.

Or, les entitées fédérées se montrent inquiètes, ne sachant pas quel sera le tarif de Movianto pour effectuer ce travail lourd et crucial en matière de santé publique. En d’autres termes, d’ici un mois et demi, celles-ci ne sont même pas sûres de travailler avec l’entreprise, avec qui la confiance ne semble pas tout à fait établie.

De quoi mettre le SPF santé publique sous pression, lequel vient de perdre en référé contre Medista, à qui il était demandé de continuer à assurer sa mission tant qu’il le faudrait, sous peine de payer de lourdes amendes. Le tribunal a jugé que Medista n’était pas tenue de payer ces amendes si l’entreprise cessait de collaborer, comme c’est encore le cas actuellement. Combien de temps encore Medista va-t-elle continuer à prester pour le fédéral ? "On n’en sait rien", lâche la CEO Sarah Taybi, sans nouvelles de Dirk Ramaekers, le nouveau patron du SPF santé publique, depuis une semaine.