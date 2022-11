Depuis de nombreuses années déjà, l’histoire de cet enseignant a inspiré des millions de personnes à travers le monde… C’est notamment son parcours qui a inspiré le film "Demain".

Comme le rappellent aujourd’hui les autorités liégeoises, Rob Hopkins est l’auteur de différents livres ouvrant une nouvelle fenêtre sur le monde et faisant appel à l’intelligence collective… "il encourage les petits gestes qui permettent de créer de nouvelles formes d’économie, de consommation, de gouvernance, solidaires et bénéfiques pour l’environnement".

Le changement et l’activation citoyenne, il les a d’ailleurs développés, dès 2006, dans sa ville de Totness avant que cela n’essaime à travers le monde.

Actuellement, le Transition Network est présent dans 50 pays et 1.500 localités, dont Liège.

"La transition liégeoise, entamée en 2011, a ainsi permis de promouvoir une alimentation saine et accessible à tous, de renforcer notre autonomie alimentaire, de végétaliser la ville et de favoriser de nouveaux modes de déplacements et d’habitats", rappelle-t-on encore à la Ville ; un travail réalisé en parfaite collaboration avec les associations citoyennes.

"Liège peut compter sur Rob Hopkins et le réseau de Liège en transition dont la Ceinture Aliment-Terre est la colonne vertébrale, pour nous accompagner, nous soutenir et nous motiver à devenir meilleur", a commenté Willy Demeyer lors de la cérémonie.

Pour l’anecdote, c’est en 2013, grâce à un tweet de la Ceinture Aliment-Terre que Rob Hopkins partagera et commentera, que l’histoire entre ce dernier et la Ville de Liège a débuté. Invité à venir soutenir le lancement du Valeureux en 2014, Rob Hopkins reviendra en 2018 comme Parrain du Festival Nourrir Liège.